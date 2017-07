Congo-Brazzaville: Musique - Pierre Massamba à la quête d'un producteur

« Afin d'immortaliser les visites du général de Gaulle à Brazzaville que j'ai eu la chance de rencontrer deux fois de suite, le 14 juillet 1953 et le 24 août1958, je lui ai écrit une chanson intitulée Le témoignage sur le général de Gaulle à Brazzaville. Une manière de réécrire l'histoire et l'amitié franco-congolaise. Cette chanson est écrite en français et en anglais. Il en est de même pour The American Democraty (un reggae) que j'ai dédié à l'ancien président des Etats-Unis d'Amérique Barack Obama. », explique l'artiste.

D'une cinquantaine révolue, l'artiste musicien Pierre Massamba est un véritable réservoir de la musique pop moderne traditionnelle. Surnommé "L'homme de spectacle", Signoret a dans sa gibecière cinq albums qui sont en attente de production. Il est à la quête d'un producteur susceptible de supporter non seulement son studio mais aussi la finalisation de ses albums. Au nombre de ses albums figurent : Kimbwa modernisé, où il modernise la danse traditionnelle des kongos ; La petite Marie ; Le Congo paisible ; Le témoignage sur Charles de Gaulle ; et Reggae dans lequel il honore l'ex-président des Etats-Unis, Barack Obama.

