Congo-Brazzaville: Livre - Christian Louhou Kinsangou publie « Une destinée peu ordinaire »

Dans ce roman de 44 pages, paru aux éditions Publibook, l'auteur parle de la jeune Déborah, diplômée d'un brevet de technicienne supérieure en communication publicitaire, passionnée par l'Occident.

La misère économique et sociale à laquelle elle est confrontée la pousse d'aller tenter son aventure en Europe. Face au chômage qui touche beaucoup de jeunes diplômés dans son pays natal, la jeune congolaise décide alors d'aller chercher sa vie loin de sa famille. S'épanouir en France est le rêve de Déborah.

En effet, les images reluisantes diffusées par plusieurs médias internationaux montrent une Europe et une Amérique du Nord riche économiquement et investies de progrès sociaux et offrent un cadre de vie sans comparaison avec son pays d'origine, la motive ainsi dans sa marche de voyage.

Confiante en elle et désireuse de réussir, elle fait le pari de l'émigration. Dès ses premiers contacts avec la France, le charme s'opère croyant que l'Europe est l'eldorado.

Avant que le tableau ne s'assombrisse et ne dévoile cette amère réalité, l'horizon professionnel de la jeune Déborah est bouché. Alors, que faire ? rester ? retourner au Congo ? ou pousser ailleurs, un peu plus loin ? L'audacieuse Deborah se confronte aux espoirs et mirages de l'émigration.

Christian Louhou Kinsangou est né au Congo Brazzaville. Il est titulaire d'un baccalauréat obtenu à Brazzaville en 1998. Après son baccalauréat, Christian poursuit ses études jusqu'en deuxième année de DEUG à l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville. Le roman « une destinée peu ordinaire » est sa deuxième œuvre après « un voyage en France ». Il est installé en France, en région parisienne, depuis 2002.