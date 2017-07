Burkina Faso: Industries extractives - Des fiscalistes se familiarisent avec le guide d'aide sur la fiscalité

«C'est la raison pour laquelle des organisations régionales, comme le CREDAF, accompagnent les différents pays à se moderniser pour une meilleure mobilisation des recettes fiscales. Le CREDAF va faire en sorte que le niveau de taxation soit plus élevé qu'il ne l'est actuellement», a-t-il justifié.

En effet, ce sont 25 délégués de 13 pays, à savoir le Burkina, le Bénin, la Mauritanie, la Guinée Conakry, Haïti, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Mali, le Maroc, le Togo, la Tunisie et la République démocratique du Congo (RDC) et le Burundi qui vont ainsi être outillés sur ‘'la mise en œuvre du guide d'aide sur la fiscalité des industries extractives", pour le renforcement de leurs différentes administrations fiscales.

Les responsables des administrations fiscales connaissent l'importance des industries extractives desquelles, ils tirent une part non négligeable des recettes du Burkina Faso. Nombre d'entre eux ont répondu à l'appel du Centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales (CREDAF), du 24 au 26 juillet 2017 à Ouagadougou, pour être formés sur les stratégies de mobilisation des recettes.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.