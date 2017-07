Togo: BAD - Rupture avec l'approche classique

Les six occupants de la voiture qui les transportait, ont tous péri lorsqu'ils sont entrés en collision… Plus »

Le PAEIJ-SP vise à contribuer à créer les conditions d'une croissance économique plus inclusive à travers le renforcement de l'employabilité des jeunes et la promotion de l'entrepreneuriat dans les secteurs porteurs.

'L'innovation de ce mécanisme est basée sur la rupture avec l'approche classique de financement du secteur agricole, car il intègre un nombre de facteurs véhiculés par les principe de chaîne de valeur agricole et de clusters agro industriels, base de la stratégie des filières ciblées que sont la production de maïs, de soja, de manioc, de volaille et des petits ruminants', a expliqué Victoire Tomégah Dogbé, la du Développement à la base.

Les fonds serviront à financer les institutions de microfinance qui, à leur tour aideront 700 jeunes entrepreneurs, 1 000 groupements de producteurs/éleveurs et 200 femmes issues des villages ruraux et vulnérables.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.