Algérie: Forte affluence du public au Festival arabe de Djemila

Organisé par l'Office national de l'information et de la communication (Onci), la 13e édition du Festival arabe de Djemila se poursuit avec la participation d'autres stars arabes et algériennes.

Puisant dans le répertoire de Abdelhalim Hafedh, l'artiste libanais a interprété au public «Massik El Haoua ya habibi» et «Aouil mara», et parmi ses nouvelles chansons «Istiqualet hobi».

L'artiste a entamé son spectacle par la magnifique «Ghariba enas», «ghariba edounia di aâz enas bitghir alina» émerveillant ses fans qui se sont déplacés en grand nombre de plusieurs wilayas du pays, et enchainant durant une heure d'autres chansons à l'instar de «Maoujouê kalbi» et «Jourh El madhi», en communion totale avec le public qui l'a accompagné en fredonnant dans un décor féérique.

