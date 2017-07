Burkina Faso: 8es Jeux de la Francophonie - Or et record pour Zango, Marthe aussi

Mais je me suis fait une frayeur car j'ai trébuché au niveau de la 9e haie et j'étais déséquilibrée » a expliqué la championne qui a également une finale de saut en longueur à disputer aujourd'hui. Marthe promet à nouveau une médaille dans cette épreuve. Dans la finale des 110m haie hommes, Florian Somé a terminé à la 7e place.

C'est le haut niveau et je tire mon chapeau à Fabrice qui a été formidable pour nous assurer cette première place et cette médaille d'or que nous attendions depuis longtemps. Nous sommes donc heureux pour lui », a insinué Taïrou Bangré.

« On l'attendait depuis un moment mais je n'y croyais plus car depuis que nous sommes là, ce sont les autres qui récoltent les médailles.

« Après mon premier essai nul, j'ai eu une grosse frayeur. Mais pour avoir déjà vécu pareille situation, j'ai essayé de garder au maximum mon calme. A mon second essai, je me suis vite rassuré en me classant 2e. Après il fallait donc prendre le maximum de risques pour passer premier », a insinué le champion burkinabè.

