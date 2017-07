Burkina Faso: Championnat national de Vovinam Viet Vo Dao - Ousmane Sibiri Bagayogo illumine la compétition

Le Boulgou (2 médailles d'argent et une bronze), le Boulkiemdé (3 médailles de bronze), le Nayala (une médaille d'or), la Sissili (une médaille de bronze) et le Sanmatenga complète le tableau.

Au classement général par équipe, le Kadiogo avec 35 médailles (13 médailles d'or, 14 médailles d'argent et 8 médailles de bronze) occupe la première place. Il est suivi du Houet qui totalise 22 (dont 8 médailles d'or, autant en bronze et 6 en argent).

En lao mon quyen et en don cham (5 ciseaux), il a fait étalage de son savoir-faire en la matière. Saidou Tapsoba ne dira pas le contraire. Lui qui s'est vu battre et détrôné de son titre par le jeune voshing venu de Bobo-Dioulasso. En luong nghi kiem phap (sabre), Robert Roamba est resté imperturbable.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.