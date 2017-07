Burkina Faso: Institut des sciences - 42 excellents primés

L'Institut des sciences (IDS) a organisé, le samedi 22 juillet 2017 à Ouagadougou, une cérémonie pour célébrer l'excellence.

42 prix qui ont été décernés aux élèves- professeurs méritants issus des différentes facultés de l'Institut des sciences(IDS) que sont les CAP-CEG en MSVT et MPC, les CAPES en maths, en PC et en SVT. C'était le samedi 22 juillet 2017 à Ouagadougou, au cours d'une cérémonie de récompenses placée sous le thème : « La promotion de l'excellence : un enjeu majeur du plan stratégique de développement de l'IDS 2017-2026 ».

Les résultats ont concerné l'année académique 2016-2017. A ce titre, les étudiants déclarés lauréats ont été classés parmi les trois premiers de leurs filières avec une moyenne minimale de 14/20 et 13/20 pour les premières années, 16/20 et 15/20 pour les 3e et 4e année.

Pour le directeur général de l'IDS, Adjima Thiombiano, cette journée de l'excellence a été l'occasion de faire le bilan et de contribuer dans la mise en place d'un système éducatif performant. Il a souligné que l'institut compte 2091 élèves- professeurs et 100% du programme d'enseignement et des évaluations ont été exécutés.

A l'entendre, le taux de succès global des CAP-CEG de 90,47 contre un taux de 9, 30% de redoublement, 0,58% d'exclusion et 0,24% de défaillants.

Quant au CAPES, il a souligné qu'un taux global de réussite de 100% a été obtenu. Le directeur a adressé ses félicitations aux lauréats et à tous les élèves-professeurs pour les bons résultats obtenus.

Ce fut l'occasion pour lui de féliciter le corps enseignant et les candidats présentés au CAMES dont l'IDS a enregistré 100% de réussite.

Concernant les doléances, M. Thiombiano a relevé plusieurs difficultés que sont l'assainissement de la cité, la vétusté du parc automobile, la connexion internet et l'insuffisance du budget qui doivent être résolues.

M. Thiombiano a regretté les évènements qui ont secoué l'institut et promet de participer dans la mise en place d'un système éducatif performant.

Pour le représentant du parrain, Poé Naaba, il a mentionné que le Burkina Faso est confronté à des phénomènes sociaux qui révèlent, entre autres, des faiblesses dans l'éducation des enfants.

Il a précisé que l'enseignant est le premier acteur institutionnel de l'éducation. « C'est à lui qu'incombe majoritairement avec l'aide de la société d'inculquer les valeurs sociétales à l'enfant », a-t-il soutenu. A cet effet, il a incité les lauréats à montrer le bon exemple pour les enfants et privilégié le mérite dans leur carrière.

Le ministre de l'Enseignement secondaire, supérieur et de la Recherche scientifique, Alkassoum Maïga a félicité l'IDS pour avoir achevé l'année académique malgré les difficultés vécues. Pour ce faire, il a encouragé et félicité l'institut pour cette journée d'excellence.

« Nous sommes contents du nombre d'étudiants qui ont été distingués pour leur travail et leur mérite », s'est réjoui le ministre. Cependant, il a expliqué que l'intégration dans la vie active nécessite l'adoption d'un comportement digne à travers le respect des règles et des normes de l'enseignement supérieur.

Il a montré sa satisfaction, car certains élèves professeurs se sont démarqués par leur travail et les résultats obtenus.

« J'exhorte les futurs enseignements à continuer sur le chemin de l'excellence afin de se maintenir dans la logique de l'apprentissage continu et dispenser le meilleur des savoirs aux élèves », a-t-il conclu.

Très satisfait, le lauréat Grégoire Koudougou en 4e année maths-PC s'est réjoui de cette journée qui a permis de distinguer les élèves. Il a invité ses camarades à persévérer dans le travail afin de faire rayonner le système éducatif burkinabè.