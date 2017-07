Mauritanie/Sénégal: Le champion de Mauritanie privilégie la ligue arabe des champions (dirigeant)

Il reste que "quand on doit se prendre en charge totalement et qu'on n'a pas assez de moyens, le choix est vite fait jusqu'à nouvel ordre", en dépit des réformes promises, a-t-il par ailleurs ajouté.

"Ce n'est pas le cas en Ligue africaine des champions où on se prend en charge totalement et où les retombées ne commencent qu'en cas de qualification en phase de poules", a-t-il souligné.

En Ligue arabe des champions, "vous êtes entièrement pris en charge et après chaque tour passé, on peut engranger 200 à 300.000 dollars", c'est-à-dire entre 100 et 160 millions de francs CFA, a expliqué le dirigeant mauritanien.

"Nous avons les deux possibilités, jouer la Ligue africaine ou celle arabe des champions, et nous préférons la seconde option qui offre plus de retombées financières", a indiqué le dirigeant mauritanien dans un entretien avec l'APS.

