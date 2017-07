Congo-Kinshasa: Pourquoi Joseph Kabila s'accroche-t-il au pouvoir ?

opinion

Le deuxième et dernier mandat constitutionnel du Président Joseph Kabila s'est achevé le 19 décembre 2016.

A cette date en principe, il devait absolument procéder, aux termes de la Constitution, à la remise et reprise avec le nouveau Président de la République élu trois mois plus tôt ; consacrant ainsi la première alternance pacifique du pouvoir depuis l'accession de la RDC à l'indépendance le 30 juin 1960.

A la suite des contraintes techniques vraisemblablement entretenues sous couvert de la CENI, la présidentielle prévue pour le 28 novembre 2016 n'a pas eu lieu. L'incertitude demeure quant à ce, malgré l'Accord de la Saint Sylvestre fixant la tenue des élections au plus tard fin décembre 2017. Par des artifices aussi bien politiques que juridiques, tout semble être mis en œuvre afin de jouer aux prolongations, à défaut de modifier la Constitution pour permettre à Joseph Kabila de briguer un 3ème mandat, et repousser davantage les échéances électorales, principalement la présidentielle. Et du même prolonger autant que possible son bail à la tête du pays.

Pourquoi le Président Joseph Kabila s'accroche-t-il au pouvoir ?

Pourquoi tant de stratagèmes (Concertations nationales, activation l'ONIP (Office National de l'Identification de la Population) sur du glissement du mandat présidentiel en liant les élections l'organisation du recensement, saisine de la Cour constitutionnelle interprétation de certaines dispositions de la Constitution, précipitation du découpage territorial, Dialogue politique, etc.) garder le fauteuil présidentiel ? A ces questions, l' sénégalais EL Hadj Mbodj répond : «la réticence des chefs d' africains à abandonner le pouvoir présidentiel se justifie dans certaine mesure, outre la philosophie du Chef en Afrique qui l'épanouissement de l'institution successorale, par la peur redevenir un simple citoyen, alors qu'ils étaient habitués privilèges qu'offre la fonction présidentielle, et la crainte représailles».

C'est en substance l'hypothèse de sa thèse défendue 1991 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en vue de l'obtention grade de Docteur d'Etat. Et la chercheuse américaine Ida Saywer, Directrice pour l'Afrique centrale de Human Rights Watch, de demander, s'appuyant notamment sur le Rapport du Groupe d'Etudes le Congo (GEC) dévoilant l'« Empire financier des Kabila », si richesse accumulée par le Président Joseph Kabila n'est pas l'une raisons qui le poussent à s'accrocher au pouvoir.

Cette problématique a préoccupé le journaliste Moïse Musangana son ouvrage à paraître prochainement intitulé « RDCongo. comparatif et prospectif sur les présidentielles 2006 et 2011. 2016, un cycle électoral sabordé », dont un extrait du chapitre VIII publié ci-dessous.

L'institution successorale en cause

La question à se poser, à la lumière de ce qui précède, n'est pas de savoir si le Président Joseph Kabila tient à se cramponner ou non au pouvoir, mais plutôt de se demander pourquoi tant stratagèmes pour garder des positions du pouvoir.

Cette question n'aurait pas dû se poser étant donné que l' successorale en RDC est organisée par des règles de droit et mécanismes constitutionnels. Pourtant, elle se pose. Avec acuité même.

Pas seulement en RDC, mais aussi tout autour et ailleurs : du Congo, Angola, Burundi et Rwanda. Elle s'est posée autrefois Niger et au Sénégal sous les Présidents Ntaja et Wade. Pourquoi tous ces pays qui, à l'aube de la décompression autoritaire du des années 1990 et à l'issue des transitions démocratiques qui s' sont suivies, s'étaient dotés des Constitutions dont le mérite d'avoir posé le principe de la limitation à deux des présidentiels, sont soudainement frappés de la « réélectionniste»? (MADIAR FALL, I., 2012)

A l'approche de la fin du second mandat présidentiel, en effet, chefs d'État et leurs soutiens profitent de la majorité dont disposent au sein du Parlement et de leur mainmise sur d' institutions pour substituer le principe de la rééligibilité infinitum à la clause limitative du nombre de mandats (MADIAR FALL, I., 2012). Remettant ainsi en cause les acquis constitutionnels luttes du mouvement démocratique des années 1990, avec ce que entraîne comme conséquences, notamment sur la stabilité du pays, sécurité et celle des populations. L'exemple du Burundi est à ce patent.

Consolation tout de même, toute l'Afrique au Sud du n'est pas autant enragée. Le Ghana se distingue. Après 2009 avec Président Obasanjo, le Nigeria a encore administré une leçon l'Afrique avec la passation du pouvoir de manière pacifique entre Président sortant Goodluck Johnatan et l'entrant Mohamadou Bouari. Bénin reste dans la tradition avec le Président Yayi Boni qui, moult hésitations et spéculations, s'est résolu à solennellement son départ à la fin de son deuxième et dernier mandat.

Chercheur sénégalais, El Hadj Mbodj, Professeur à l'Université Anta Diop de Dakar, s'essaie à apporter une réponse à problématique. Il situe le problème au niveau de la philosophie «Chef» en Afrique. Une philosophie qui empêche l'épanouissement l'institution successorale (MBODJ EL HADJ, 1991). En effet, soutient-il, la dysfonctionnalité des règles successorales s' par la place réservée au «Chef» dans le fonctionnement des africains. Une institution étant inséparable de la personnalité celui qui en assume la charge, ce dernier peut la façonner à image. Ainsi en est-il de l'institution présidentielle dans régimes africains. Celle-ci se trouve au-dessus de toutes les institutions étatiques en raison de l'exploitation par son du mythe du «chef», contribuant ainsi à la création de l'idéologie «Père fondateur».

La distinction classique entre le chef de l'Etat et le chef l'Exécutif peine ainsi à s'acclimater dans le contexte africain (MBODJ EL HADJ, 1991). A ce sujet, par exemple, beaucoup Congolais n'avaient cessé de se moquer du Premier ministre Matata, réduit à une portion congrue du pouvoir, en l'occurrence sur secteur économique à minima. Il n'a pas eu la main mise sur secteurs hautement stratégiques du pays, notamment la défense, sécurité et la diplomatie, qui restent des domaines réservés au de l'Etat. Ironisant sur la posture du Premier ministre, le du Nord-Kivu, Julien Paluku, dépité par la situation des tueries Beni, en était arrivé autrefois à se demander s'il n'était possible de créer une «Troïka de la défense» à côté de «économique».

Allusion faite aux réunions tenues jadis chaque par quelques ministres du secteur économique sous la direction Premier ministre Matata, alors que la sécurité du pays préoccupante et que les Conseils de cabinets ou des ministres faisaient rares. Les successeurs de Matata Ponyo, à savoir Badibanga et Bruno Tshibala, ont vu et voient leurs prérogatives réduites davantage. Ils sont mis au pas par le chef de l'Etat qui fait d'eux de simples figurants.

En définitive, soutient Mbodj, la doctrine constitutionnelle politique africaniste - pour autant que le droit successoral régimes africains trouve son fondement dans l'ineffectivité et caractère factice de la légitimité des mécanismes successoraux - réduit la perception du pouvoir et de son organisation au «Chef» de l'Etat. Tout le pouvoir est centré sur sa personne. Il n' pas que le pouvoir politique, il a aussi le pouvoir économique.

Bénéficiaire de prébendes parce que détenteur du pouvoir, il en à son tour à son réseau des clients politiques (MBODJ EL HADJ, 1991).

Entretenant ainsi la politique du ventre pour consolider son pouvoir.

C'est beaucoup trop de privilèges, de prestige, de puissance pour homme qui, à la limite, se croit pas moins démiurge. A ce propos, Kodjo (Jeune Afrique 1987), ancien Secrétaire général de l'OUA ancien Premier ministre togolais, souligne :

«Le Chef (africain) est là et il entend demeurer. Il accède pouvoir, le consolide, et s'y maintient jusqu'à sa mort. De vivant, le problème de succession est renvoyé aux calendes grecques. la limite, constitue même une offense criminelle, le fait d'inventer, ou de vouloir la mort ou la déposition du Président.»

Alors que la Constitution est claire sur la situation du chef l'Etat congolais en rapport avec son deuxième et dernier électif arrivé à échéance le 19 décembre 2016, ce sujet est tabou sein de la majorité. Le Groupe des sept (G7), qui a osé en parler écrivant au Président Kabila, s'est vu remonter les bretelles Kingakati, la ferme du Président de la République. Considérés frondeurs pour avoir appelé celui-ci au strict respect de Constitution face à la confusion qui s'intensifiait chaque jour rapport au processus politique et électoral, ses membres ont carrément bannis de la coalition.

En effet, la peur de redevenir un simple citoyen, alors qu' étaient habitués aux privilèges qu'offre la fonction présidentielle, et la crainte de représailles justifient, dans une certaine mesure, réticence des chefs d'Etat africains à abandonner le présidentiel (MBODJ EL HADJ, 1991). C'est, entre autres, pour raisons que la condition du Président de la République, parce qu' de fréquentes modifications, est mouvante dans les régimes africains (MBODJ EL HADJ, 1991). Cette fameuse constitutionnelle ne concerne en réalité que le statut du Président.

Et la question du mandat présidentiel, que ce soit la détermination sa durée ou du nombre de mandats autorisés, constitue un considérable dans les pays africains. Elle est souvent l'enjeu mouvements constitutionnels (MBODJ EL HADJ, 1991). De ce fait, l'élection présidentielle, de surcroît au suffrage universel faisant de l'élu représentant immédiat des citoyens, est celle de les dangers en Afrique. Elle est une élection à enjeux. C'est dévolution du seul pouvoir, ou du pouvoir central, qui permet contrôle des ressources. C'est l'élection des passions dans systèmes bi-représentatifs, dont l'issue conditionne celle des autres.

Quand on gagne la présidentielle, on gagne toutes les élections, dit Ismaila Madiar Fall qui, navré sans doute, quelques réserves sur l'élection du Président de la République suffrage universel direct dans les régimes africains.

La réponse à la question de savoir pourquoi l'acharnement Président Joseph Kabila à garder les commandes du pays est évidente. Le cas échéant, il faut lui garantir l'après-pouvoir.

En effet, les 16 ans de règne de Joseph Kabila (2001-2017) marqués par des énigmes allant des crimes contre l'humanité à prédation économique, voire la trahison de la nation. énigmes appelleront des éclaircissements un jour ou l'autre, après le pouvoir. Ce qui va rimer avec des représailles sur le aussi bien judiciaire, financier que moral.

Les allégations contenues, entre autres, dans le rapport du GEC juillet 2017 intitulé «Les richesses du Président. L' familiale des Kabila» donnent des frissons sur l'immensité richesses accumulées par la famille présidentielle qui a mis en réglées le pays présentement en cessation de paiements et qui, paradoxalement, quémande des ressources auprès des bailleurs de internationaux pour rétablir les équilibres rompus et dont la des prix des matières premières constitue l'alibi des gouvernants. la chercheuse américaine Ida Saywer (Jeune Afrique, 21 juillet 2017), Directrice pour l'Afrique centrale de Human Rights Watch, de demander si la richesse accumulée par le Président Joseph Kabila n' pas l'une des raisons qui le poussent à s'accrocher au pouvoir. effet, il reste à savoir si la RDC, au travers du gouvernement des prochaines élections, va rester indifférente vis-à-vis de ce s'apparente à un crime économique et comment l'actuel Président de République, sa famille, par-delà toute la constellation créée d'eux, entendent-t-ils protéger tous ces avoirs une fois hors pouvoir pour en jouir paisiblement.

Le sort réservé aux anciens chefs d'Etat s'avère ainsi préoccupation majeure pour les Africanistes, quand bien même régimes africains connaissent une mutation institutionnelle politique qui affecte profondément les rapports entre gouvernants gouvernés sur le plan de la philosophie du pouvoir (MBODJ EL HADJ, 2011).

En effet, la longévité présidentielle étant de nature à affaiblir dépendance des gouvernants vis-à-vis des gouvernés et à entraîner sclérose du pouvoir, l'institution successorale doit être dans les régimes africains. Tout comme le mandat du chef de l' doit être rationalisé de manière restrictive. Mais, Mbodj estime qu' importe d'entourer ladite institution des mesures d' visant à protéger les anciens chefs d'Etat contre toute mesure rétorsion. Il faudrait donc ainsi encourager des relatives aux anciens chefs d'Etat afin de les matériellement et politiquement.

La protection matérielle traduirait ainsi par l'octroi des avantages les mettant au-dessus toute tentation, et la protection de leur intégrité physique doit envisagée, notamment contre les menaces dont ils peuvent faire l' ultérieurement. Les anciens chefs d'Etat doivent se sentir dans la vie civile, et ce sentiment sécuritaire pourrait les chefs d'Etat au pouvoir à l'abandonner pour jouir d'une retraite méritée. En revanche, ces derniers devaient se de s'ingérer dans le fonctionnement du régime en place et d'abuser leur statut pour exercer un pouvoir parallèle à celui du chef d' régulièrement investi. Ce qui n'est pas évident étant donné qu' sont Présidents-fondateurs de leurs partis politiques dont reprennent les commandes aussitôt après l'exercice du pouvoir.

L'exemple de l'ancien Président ivoirien Konan Bédié est illustratif.

Aussi, ces anciens chefs d'Etat se retrouvent souvent à la tête leurs anciennes gardes prétoriennes qui se transforment le souvent en milices après leur départ du pouvoir. Les «Cobra» Congo-Brazzaville en sont un témoignage. Nul ne peut présager de que serait la GR en RDC après le départ de Joseph Kabila du pouvoir.

N'empêche. La pensée du chercheur sénégalais a fait des émules les Congolais. Ancien Rapporteur du Sénat et ancien membre de majorité, le Sénateur Modeste Mutinga a déposé une proposition de sur le statut des anciens chefs d'Etat en RDC. Le Député l'opposition Clément Kanku s'est battu parallèlement à l' nationale pour la même cause. Mais, le risque dans cette démarche de produire une classe des intouchables. Pourtant, leurs positives en amont à l'endroit de leurs peuples et de leurs pays, voire de l'humanité, les épargneraient de toutes ces craintes.

En RDC, l'alinéa 5 de l'article 104 de la Constitution fait anciens Présidents de la République des Sénateurs à vie. En vertu cette disposition constitutionnelle et contrairement à ce qui se au Brésil, par exemple, le Président Joseph Kabila n'aurait pas été homme ordinaire après le 19 décembre 2016. Il serait «Sénateur à vie» et couvert des immunités dues à son rang. Mais, celles-ci ne protègent pas pour autant contre des crimes de guerre contre l'humanité qu'il aurait commis pendant son règne ou détournements de deniers publics. C'est le hic qui le fait, peut-être, cabré.

En tout état de cause, l'environnement national et international semble pas s'inscrire dans le maintien du Président Joseph Kabila pouvoir. Le «Dialogue politique national», comme voie à cet effet, s'est révélé un pari difficile. L'expression des Congolais au des manifestations populaires des 19, 20 et 21 janvier 2015 Kinshasa, des 19 et 20 septembre 2016, voire celles des 19 et décembre 2016, est un message on ne peut plus clair de leur volonté voir se concrétiser l'alternance au pouvoir, bien que celle-ci ait postposée par la magie des Accords résultant des deux précités.

Sur le plan international, les différentes décisions déclarations reflètent l'état d'esprit de la communauté à l'endroit du régime Kabila. C'est le cas, notamment, des 2277 et 2293 du Conseil de sécurité, la Résolution de la Assemblée parlementaire paritaire UE-ACP du 16 juin 2016, de Déclaration des Ministres européens des Affaires étrangères du 23 2016 envisageant des sanctions contre les tenants du pouvoir Kinshasa, de la Résolution des Députés européens du 21 juin demandant la démission du Président Joseph Kabila le 20 décembre 2016,

de la Résolution H.RES.780 de la Chambre des Représentants du américain du 13 juin 2016 portant respect de la Constitution de République Démocratique du Congo dans la transition démocratique pouvoir en 2016, de la Résolution 2348 du 31 mars 2017 prorogeant mandat de la Monusco, des Déclarations des Ministres européens Affaires étrangères ainsi que des mesures du Trésor américain sanctions contre des responsables congolais. Il en est de même réactions de l'UE et des grandes capitales occidentales à nomination de Bruno Tshibala comme Premier ministre.

Toutefois, la communauté internationale paraît divisée : Africains, à l'exemple des chefs d'Etat réunis au Sommet de la tenu le 27 octobre 2016 à Luanda, soutiennent le Président Kabila, tandis que les Occidentaux ne jurent que par son départ. coalition des Etats africains à la 35me session du Conseil des de l'homme de l'ONU tenue à Genève fin juin 2017 contre la mise place d'une enquête internationale sur les tueries dans le l'atteste davantage.

L' implication ambiguë de la communauté internationale

La situation de la RDC est au-delà d'elle-même. Plusieurs pays détiennent les clés majeures. L'implication de plusieurs pays de région, voire des organisations internationales, dans le processus paix au Congo-Kinshasa en est une indication. Les uns et les sont engagés dans tous les accords signés à cet effet depuis celui Lusaka en 1999. L'Accord-cadre d'Addis-Abeba va même jusqu'à les tâches entre la RDC, la région et la communauté dans la quête de la résolution de la crise. Seulement voilà, des pays impliqués dans la question congolaise - dont la plupart face aux mêmes problèmes liés à la quête d'un équilibre entre élections crédibles et leur attachement à rester au pouvoir - ont intérêts et agendas mettant généralement aux prises deux logiques paix sous-tendant des dynamiques de conflits, essentiellement dans Kivu. Il y a, d'une part, la logique de mise en dépendance et géopolitique du territoire théâtre du déroulement des guerres la modification du contexte stratégique régional et, d'autre part,

celle de la création des zones d'influence politique et (BIYOYA MAKUTU, P., 2011) . Une lecture plus géopolitique de la congolaise fait notamment ressortir le rôle majeur joué par le et l'Ouganda dans la naissance de l'AFDL contre le régime Mobutu et soutien des néo-rébellions (RCD-Goma, MLC, RCD-KML et RCD-N) reconquérir l'espace de pouvoir et les avantages économiques perdus RD Congo (BIYOYA MAKUTU, P., 2011).

En effet, la RDC souffrirait des conséquences de l'échec de politique sécuritaire d'autrefois (sous Mobutu) et surtout l'incapacité à réagir positivement aux mutations géostratégiques cet échec a entraînées (BIYOYA MAKUTU, P., 2011). Victime de la du Rwanda, de l'Ouganda, de l'Angola, voire des volontés de régionale, elle ne réussit pas à s'élever au niveau du contexte régional. Une situation qui permet à qui mieux mieux de profit du mammouth malade. Ainsi, tous ces pays, y compris les de la RDC, à savoir l'Angola, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et Congo-Brazzaville, sont très intéressés par les élections Congo-Kinshasa. Mais, leur principale préoccupation n'est pas qualité de la démocratie, mais plutôt la stabilité à leurs frontières, inhérente à leurs intérêts économiques (RICHE, M., et BERWOUTS, K., mai 2015). Même des alliés majeurs comme Luanda ou Pretoria n'ont d'affinités personnelles avec le Président Joseph Kabila et régime, ils maintiennent des contacts réguliers avec ses opposants.

D'ailleurs, l'implication de l'Afrique du Sud n'est particulièrement institutionnalisée, mais davantage fondée l'intérêt du Président Zuma (RICHE, M., et BERWOUTS, K., 2015).

En 2011, en effet, l'Angola et l'Afrique du Sud ont fait des aux opposants de Joseph Kabila avant les élections (GEC, 2016). Mais lorsque, en juin de la même année, Kinshasa a décidé renvoyer jusqu'à nouvel ordre le contentieux sur le pétrole offshore - le Gouvernement congolais avait soumis pour arbitrage un dossier l'ONU en 2009 - l'Angola a coupé son soutien à l'opposition (GEC, juillet 2016). De la même manière, l'Afrique du Sud a tenu pourparlers avec Etienne Tshisekedi avant que Kinshasa ne signe accords avec Pretoria sur la construction du barrage d'Inga devrait fournir de l'électricité à l'Afrique du Sud (GEC, 2016).

Quel est alors le rôle que pourrait jouer la internationale dans la question congolaise ? Bien que cette soit à priori l'apanage des Congolais qui doivent en développer vision et se donner une posture géopolitique, celle-ci est en d'accompagner ce moment historique pour le Congo. Toutes les exercées sur le régime Kabila participent, mine de rien, d' accompagnement international plus cohérent de la démocratisation de RDC, en général, et des élections à venir, en particulier. Cependant, les pays occidentaux insistent énormément sur la tenue des élections, mais vont relativement loin dans la tolérance de pratiques démocratiques. Il en résulte souvent un choix relevant du moindre mal, une ambiguïté. L'image la plus forte de cette ambivalence de communauté internationale est celle de Mme Hilary Clinton, Secrétaire d'Etat américaine. En rapport avec la chaotique de 2011 en RDC, elle déclarait :

«La gestion et l'exécution technique des élections laissaient désirer, manquaient de transparence et n'étaient pas à la hauteur progrès enregistrés dans de récentes élections africaines. Cependant, il n'est toujours pas clair que les irrégularités en question suffisantes pour changer les résultats de l'élection » (VOA, 2011).

La déclaration du Président français François Hollande en faveur la tenue du référendum au Congo-Brazzaville même s'il s'est ravisé la suite, s'inscrit dans le même contexte. Ce comportement partiellement fondé sur la recherche d'un équilibre délicat entre désir de contribuer réellement au développement de la démocratie d' part, et de l'autre l'attention portée à ne pas bousculer stabilité encore relative et précaire (RICHE, M., et BERWOUTS, K.).

Si au Congo-Brazzaville, le Président Denis Sassou a opéré, sous silence complice de la communauté internationale, un passage en en recourant à un référendum pour changer de Constitution et lever, par conséquent, certaines clauses constitutionnelles qui l' de briguer un mandat supplémentaire, celle-ci ne semble pas prête l'accepter pour la RDC. Cette diplomatie à géométrie variable les autorités de Kinshasa qui, faisant prévaloir la souveraineté leur pays, crient à l'ingérence. Mais, il reste que la situation de RDC n'est pas pareille à celle du Burundi, ni du Rwanda, ni l'Ouganda, ni de l'Angola, voire du Congo-Brazzaville. Toutes tentatives de tordre le cou à la Constitution se sont infructueuses. Même l'arrêt n°265 de la Cour Constitutionnelle n'y rien changé. Les Résolutions 2277, 2293 et 2348 du Conseil de sont on ne peut plus explicites. Elles appellent au respect de Constitution et à l'organisation des élections dans les délais.

En effet, la mal gouvernance, qui a caractérisé le régime de Kabila, et l'incapacité de celui-ci à construire un leadership son pays et dans la région, auraient été déterminants dans la de la communauté internationale à son endroit. Les chercheurs Riche et Kriss Berwouts en sont convaincus :

«Le Congo ne peut se remettre sur les rails avec un corrompu. La bonne gouvernance est une question essentielle et il très difficile de la maintenir sur l'agenda et de consolider réalisations de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba si la internationale des donateurs se livre à un exercice autorisant Kabila à rester après 2016. Nombre de Congolais d'observateurs internationaux de la politique considéreraient qu'un processus ne conduisant pas à un changement leader serait un recul considérable pour la paix et la en cours depuis les négociations de Sun City.»

Il appert donc que si la communauté internationale a sa partition jouer, il revient, cependant, aux Congolais d'afficher une farouche pour le changement et pousser le monde à s'engager réserve dans cette voie.