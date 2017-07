Cameroun: Un amant bastonné par sa maitresse à ESSOS

Finalement, ce sont les cris de l'homme qui alertent le voisinage. Selon certains témoignages des voisins la jeune femme, la vingtaine révolue est une habituée de telles scènes. Et à tous les coups elle se fait passer pour la victime. Antoine Xavier a été transporté vers un centre de sante de fortune des parages pour recevoir des soins. Aux dernières nouvelles le couple se serait remis alors que l'homme est presque méconnaissable du fait des multiples sutures qui lui refont le visage. Pain des braves ou actes de reddition d'un vaincu ? Il faut être dans le secret de l'oreiller pour en savoir plus.

Las de fouiller dans les alentours, Antoine revient à la maison pour régler ses comptes à Michelle. Avant même d'avoir dit mot, Michelle avait déjà sauté sur son cou et l'arrose de griffes et crachats. Ne pouvant lever la main sur sa copine, le fonctionnaire se contente de subir les assauts de Michelle devenue incontrôlable malgré le fait d'être prise la main dans le sac.

C'est alors que pris de jalousie, le fonctionnaire cocufié se dirige à la cuisine où il récupère un couteau afin de stopper cette partie de « jambes en l'air ». Sentant le danger, l'amant de Michelle saute et prend la poudre d'escampette par la fenêtre. Dépassé par ce qui vient de lui arriver, Antoine Xavier fonce dans la pénombre pour tenter de retrouver « le voleur ». Trop tard, il s'était évaporé dans la nature en oubliant au passage ses sous-vêtements et un pied de chaussure.

Il est 21h lorsqu'Antoine Xavier, fonctionnaire de la république décide de rejoindre son domicile qu'il partage avec une copine au quartier Essos, au lieu dit yambassa. Devant la porte d'entrée, l'homme constate que les battants sont hermétiquement fermés de l'intérieur. Il réussit à casser la porte à l'aide des coups de pieds et d'un morceau de bois disposé non loin de son portail. Et quelle n'a pas été sa surprise de retrouver sa tendre moitié dans les bras d'un chaud lapin imbu de témérité.

