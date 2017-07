Cameroun: Port autonome de Kribi - Les conteneurs arrivent !

Le contrat de concession pour l'exploitation du terminal dédié a été signé hier entre le port autonome de Kribi et le groupement Bolloré- CMA-CGM-CHEC, en présence du ministre des Transports.

Le compte à rebours est lancé. Plus que 90 jours voire moins, et le port autonome de Kribi (PAK) sera effectivement opérationnel avec toutes ses composantes. Le plus visible étant le bal des arrivées et départs de navires chargés de conteneurs, eux-aussi remplis de biens marchands divers. Hier, 25 juillet 2017, la joie a donc débordé l'océan. Et l'histoire retiendra que c'est au site du PAK qu'a été signé le contrat le plus attendu. Après de fortes négociations, le PAK a signé le contrat de concession pour l'exploitation et le développement du terminal à conteneurs avec le groupement Bolloré -CMA - CGM - CHEC.

Ce contrat d'une durée de 25 ans, porte sur le financement, l'exploitation, le développement, l'entretien et la maintenance du terminal à conteneurs du PAK. Les investissements attendus du concessionnaire sont estimés à environ 235 milliards de F incluant les droits d'entrée, le rachat des équipements de la phase I, la participation à la phase II et le renouvellement des équipements tout au long du contrat.

Quant aux retombées financières, l'Etat du Cameroun attend du concessionnaire : un droit d'entrée de 50 milliards de F, une redevance annuelle fixe de 13 milliards de F, une redevance variable fixée à 23% du chiffre d'affaires annuel, 50% des pénalités de stationnement payées par les usagers et une redevance exceptionnelle d'un montant de 6 milliards de F. En plus des recettes attendues, l'exploitation du terminal à conteneurs du PAK devrait relever les défis de la réduction des coûts et de données de passage portuaire des marchandises à l'importation tout comme à l'exportation et en transit vers les autres pays, notamment ceux de la sous-région Afrique centrale.

Le concessionnaire a également pris l'engagement de recruter 80% de nationaux sur l'ensemble du personnel appelé à exercer sur le terminal à conteneurs. La cérémonie de signature du contrat de concession pour l'exploitation et le développement du terminal à conteurs du PAK présidée par le ministre des Transports, Edgard Alain Mebe Ngo'o, a connu les présences de plusieurs personnalités. Pas moins de cinq membres du gouvernement. Les ambassadeurs de France, de Chine et du Congo étaient également les témoins de l'évènement.

Pour mémoire, le terminal à conteneurs ainsi concédé est un ensemble de 350 m de quai avec les ouvrages et équipements pour une durée maximale de 60 mois (Phase 1) puis par la suite 700 m de quai avec les ouvrages et équipements y associés (Phase 2).