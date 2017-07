Congo-Kinshasa: CNSA - Minaku en appelle au vote rapide de la loi organique

Quant aux deux postes qui devraient échoir respectivement à Kamerhe et à un délégué du Front pour le Respect de la Constitution MLC, les concernés ont observé une fin de non recevoir.

Cependant, il a tenu à préciser à l'intention de tous que le CNSA est une structure capitale pour le suivi du processus électoral, remplace pas le parlement. Il est plutôt une institution d'appui à démocratie chargée de veiller au respect de l'Accord par tous acteurs publics, et au suivi de sa mise en œuvre pour l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées.

On rappelle que cette réunion des délégués des composantes au dialogue politique, tenue en la salle des banquets du Palais du peuple le samedi 22 juillet, qui a abouti à la désignation du président du CNSA a été co-présidée par les présidents des deux chambres législatives, Aubin Minaku et Léon Kengo, sur demande expresse du chef de l'Etat.

