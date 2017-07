Burkina Faso: Gratuité des soins - Plus de 27 milliards de F CFA déboursés

Cette politique fait partie des stratégies de l'axe 2 du PNDES à savoir « développer le capital humain » et entend contribuer à l'accès universel aux services de soins et de qualité et la réduction des décès maternels et infanto-juvéniles.

Au cours de cette rencontre, les participants ont fait le point des acquis et donner des orientations afin de corriger les insuffisances. Il s'agit notamment de comment résoudre la question des ruptures de médicaments et d'autres services.

Après les rencontres des mois de mai et de novembre 2016, la direction des établissements de santé s'est réunie pour la troisième fois, pour faire le bilan de la mise en œuvre de la gratuité des soins des femmes enceintes et des enfants de zéro à cinq ans. C'était le mardi 25 juillet 2017, à Ouagadougou.

