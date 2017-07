Congo-Kinshasa: Mission des NU au pays - Le leadership féminin en alerte

La mission de haut niveau des Nations Unies en séjour à Kinshasa depuis le lundi 24 juillet 2017 a échangé, le mardi 25 juillet, avec les différentes représentations et organisations féminines du pays, dans la Salle Kinshasa du Fleuve Congo Hôtel à Gombe, avant s'entretenir avec la presse nationale et internationale autour des contours de sa visite.

Inscrite sous le thème « Revitaliser la participation des femmes et le leadership dans la paix, la sécurité et le développement », cette mission conduite par Amina J. Mohammed, Secrétaire Générale Adjointe des Nations Unies, accompagnée De Dr. Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directrice Exécutive de ONU Femmes et Sous-Secrétaire Générale des Nations Unies, et Pramila Patten, Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, vise à souligner l'importance de la participation et du leadership des femmes dans les initiatives locales, nationales et régionales de paix, de sécurité et de développement.

Par leur visite en RDC, la délégation onusienne veut également une mobilisation plus forte des femmes et un soutien et holistique aux survivantes de violences sexuelles liées conflits, y compris leur réinsertion accélérée dans les communautés.

Et espère ainsi apporter une visibilité au rôle joué par les dans la prévention des conflits et à la réalisation des durables des Nations Unies (Agenda 2030).

Amina J. Mohammed a précisé que la mission se veut une permettant de porter la voix et les expériences des femmes décideurs et aux dirigeants politiques, y compris les ministres chefs de gouvernement des pays visités, ainsi qu'aux dirigeants de Commission de l'Union africaine et aux membres du Conseil de de l'Onu.

De leurs échanges avec les femmes congolaises leaders et de qu'elles ont vu en RDC, ces dames de la délégation onusienne ont une franche opportunité d'autonomiser les femmes à la base République Démocratique du Congo. En ce qui concerne les droits l'homme, d'après le constat fait par la mission, un long chemin encore à faire car ils ne sont pas respectés.

Des progrès en matière de violences La délégation a salué par ailleurs les efforts fournis par gouvernement congolais, notamment par le biais du personnel du chef de l'Etat en matière de lutte contre les sexuelles, qui travaille également en étroite collaboration avec bureau des UN en cette matière. Elle a de ce fait insisté l'application et la mise sur pied des lois portant entre autre sur protection des survivantes et la réparation afin de mener une plus accrue contre ce crime et inverser la tendance.

Au regard des défis majeurs auxquels fait face la RDC, la générale adjointe des Nations Unies a exhorté les congolaises à combattre l'impunité et renforcer son judiciaire. Elle a de ce fait relevé l'importance pour ce d'Afrique centrale de placer la femme au centre de tout dans démarche, qui ne manque que la volonté politique, dans laquelle mission se dit prête à aider le gouvernement congolais.

La paix, condition pour stopper les déplacements au Abordant la situation des déplacés massifs dans le Kasaï, coordonnateur humanitaire, Mamadou Diallo, et les membres de mission ont insisté la nécessité de l'implication de la femme dans recherche de la paix notamment par le dialogue, condition sine qua pour arrêter cette vague des populations qui quittent leurs d'habitation vers l'inconnu. Après Kinshasa, la délégation s' envolée pour Goma, dans le Nord-Kivu, l'une des provinces du ayant connu le plus grand nombre de cas de violences sexuelles temps de conflits. La mission va donc partager avec cette population, les actions déjà menées jusqu'à ce jour et le succès qu'il y a eu cette lutte.