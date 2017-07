Burkina Faso: Evaluation des politiques et des institutions - Le pays sur la bonne voie

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, s'est successivement entretenu avec l'économiste en chef de la région Afrique du Groupe de la Banque mondiale, Dr Albert G. Zeufack, et la délégation d'ambassadeurs nouvellement nommés au Ghana, en Chine-Taïwan, au Koweït et au Danemark, le lundi 24 juillet 2017, à Ouagadougou.

En séjour à Ouagadougou pour le lancement de l'Evaluation des politiques et des institutions (EPI), un outil annuel de notation des réformes dans les pays africains et ceux à faible revenu dans le monde, l'économiste en chef de la région Afrique du Groupe de la Banque mondiale, Dr Albert G. Zeufack, a été la première personnalité à s'entretenir avec le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, dans l'après-midi du lundi 24 juillet 2017.

A l'entendre, l'EPI est un outil « extrêmement » important qui détermine l'allocation des ressources du guichet concessionnel IDA et de la Banque mondiale et est indispensable pour les pays qui se l'approprient pour une conception, un suivi et une évaluation des politiques publiques.

« Nous en avons discuté avec le Premier ministre et nos avis convergent sur le besoin de continuer les réformes initiées par le gouvernement au niveau de la gestion macroéconomique, des politiques structurelles, d'inclusion sociale et de la gouvernance », a déclaré Dr Zeufack.

Selon lui, dans cette évaluation EPI, le Burkina Faso a obtenu la note 3,6 sur un total de six points. De son avis, cette note pourrait être augmentée dans les années qui viennent si les efforts sont soutenus en matière de réformes.

« Il est important de continuer les réformes de l'administration publique, de renforcer les efforts de mobilisation des ressources domestiques et de poursuivre les initiatives pour accroître la transparence et la lutte contre la corruption », a-t-il indiqué.

Aux dires de l'économiste en chef de la région Afrique du Groupe de la Banque mondiale, l'EPI a une échelle de 1 à 6 et les pays les plus performants du continent sont le Rwanda avec une note de 4, le Sénégal et le Kenya qui ont une note de 3,8. «Nous pensons que le Burkina Faso a tout le potentiel d'arriver au niveau du score que fait le Rwanda à l'heure actuelle si les efforts sont maintenus », a précisé Dr Albert G. Zeufack.

A sa suite, le chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba, a reçu la délégation des ambassadeurs nouvellement nommés au Ghana, en Chine-Taïwan, au Koweït et au Danemark.

« Nous sommes venus nous entretenir avec le Premier ministre au moment où nous nous apprêtons à rejoindre les différentes représentations diplomatiques dans le but de recevoir ses conseils sur les domaines de notre mission, à savoir la mise en œuvre de la politique étrangère du Burkina Faso », a confié le porte-parole de la délégation, le général de brigade, Pingrenoma Zagré, ambassadeur du Burkina Faso au Ghana.

Il a souligné qu'ils vont travailler au renforcement des relations économiques, commerciales, culturelles et en matière de formation universitaire avec les différents Etats auprès desquels ils vont représenter leur pays.

« Il s'agit de travailler à observer la cohérence entre les actions que nous allons mener sur le terrain et les directives du Président du Faso.

Nous nous sommes également informés au mieux sur les différentes politiques sectorielles menées dans le cadre du Plan national de développement économique et social (PNDES) de façon à tirer le meilleur profit pour le Burkina Faso », a-t-il conclu.