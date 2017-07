Madagascar: « Tana in love » - Les artistes prêts à émerveiller le public !

Poon et Luk se glissant dans la peau des gars de Kiaka, Nanie et de Lilie jouant les rockeuses en reprenant à leur sauce « Mandehana » de Dillie ou encore Noely du groupe Sakelidalana chantant avec entrain et enthousiasme « Tania », le dernier tube de Rakroots... « Tana in love », c'est cela.

Des artistes venus de divers horizons réunis sur une même scène, revisitant les titres d'autres groupes, incluant les leurs, à leur manière et suivant un scénario établi à l'avance par les organisateurs. Un évènement qui, après dix ans de silence radio revient à nouveau pour faire vibrer le public. « Suite à la demande de beaucoup de gens, nous revoilà, bien déterminés à émerveiller tous ceux qui seront parmi nous pour notre grand retour », lance Mahery, artiste, mais également membre de Mana events. Ce dimanche 30 juillet, « Tana in love » revient effectivement avec ses lots de surprises, au Palais des Sports Mahamasina.

Hommage. Ils seront une vingtaine, neuf femmes et onze hommes. Il y aura d'un côté les jeunes comme Rakroots, Caylah, Melky, Stéphanie, Bolo et d'un autre, des artistes connus comme Princio, Inah, Elsie, Njila, Goth, Poon, Iary, Lilie, Nanie et Tovo J'hay. Les fidèles de l'évènement pourront également retrouver des chanteurs ayant participé à presque toutes les éditions précédentes, notamment Luk & Mahery, Bodo sans oublier Noely.

D'ailleurs, un hommage lui sera rendu. « Il y aura une partie pendant laquelle nous mettrons à l'honneur Noely », explique Bodo. Mais pas seulement lui. « Nous nous remémorerons également tous les artistes qui nous ont quittés ces dernières années : Tata Rahely, Régis Gizavo et Jean Emilien... ».

Les artistes, en tout cas, sont déjà prêts à subjuguer le public. « Nous avons travaillé dur. Chacun des artistes se sont donné à fond. Certes, il y a encore des points à revoir et à travailler mais globalement, on est déjà prêt et surtout impatient de retrouver le public », selon toujours Bodo. Pour tous ceux qui rêvent de faire partie de l'aventure « Tana in love », rendez-vous est pris ce dimanche au Palais des Sports. « Pour ne rater ne serait-ce qu'une miette du spectacle, il est préférable d'arriver à l'avance, car à 15 heures tapante, le show débutera ». Avis donc aux amateurs !