Madagascar: Autisme - Un autre centre dédié

La prise en charge de l'autisme devient de plus en plus conséquente à Madagascar, du moins dans la capitale, avec l'ouverture le 20 juillet, d'un nouveau centre, SAMMY'O, dédié aux enfants et parents autistes à Ambohimamory, dans l'Atsimondrano, pour marquer les cinq ans de l'Association des Autistes à Madagascar (AMIS)

« S'épanouir, grandir et pérenniser », tel fut le slogan pour la célébration de ces cinq ans de l'AMIS, créée le 27 juillet 2012 en faveur des autistes et de leur meilleure intégration dans la société.

Il convient de rappeler que l'autisme, qu'il soit régressif ou diagnostiqué dès l'enfance, s'apparente à une loterie, car les causes ne sont pas encore clairement déterminées jusqu'à maintenant. Les enfants autistes présentent communément « une altération qualitative de la communication et des relations sociales dénoté d'un caractère restreint, répétitif et stéréotypé. » Ils sont pourtant intelligents et créatifs à leur manière, affectueux et pleins de vie, bien que souvent imprévisibles et peu compréhensibles pour les non-avertis. Des spécificités qui rendent leur scolarisation difficile, voire carrément compliquée ; car ils nécessitent un encadrement individuel et beaucoup d'attention.

L'association compte 17 bénévoles permanents, faisant de leur mieux pour soutenir les parents dans l'éducation de leurs enfants autistes. Dans certains cas, ils aident également des parents autistes, car oui, il y en a ! Le centre accueille actuellement 10 enfants autistes. Notons que trois autres activités sont encore prévues, à savoir : des travaux de rénovation du centre incluant l'installation d'un château d'eau, l'organisation d'une manifestation publique intitulée « Elan de solidarité pour l'autisme » à la rentrée et l'organisation d'une levée de fonds via un déjeuner dansant.