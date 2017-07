Madagascar: Régis Gizavo - Arrivée du corps ce matin et grand concert de deuil au Palais des Sports !

La dépouille mortelle de l'accordéoniste arrive donc à l'aéroport d'Ivato ce jour à 6h30. Elle prendra de suite la direction du Palais des Sports pour les présentations de condoléances. Ses amis artistes lui rendront le plus beau des hommages. Le syndicat des artistes conduit par Rossy va effectivement donner un grand concert de deuil. « Ils parleront, comme ils l'ont toujours fait, prieront, souriront, penseront à lui et prononceront son nom comme ils l'ont toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans trace d'ombre », comme dans ce poème de Charles Péguy. Et puis, comme on dit, l'artiste ne meurt jamais. Les notes, les paroles, la réflexion qu'il laisse après lui sont la continuité de son être et de sa manière d'être. Son corps ne peut que se reposer. Quant à son âme, elle ne s'arrête jamais de vivre, à travers ses œuvres.

Le 18 juillet, le monde culturel est plongé dans une grande tristesse. On apprenait la disparition soudaine de Régis Gizavo. La famille annonçait que son corps sera rapatrié au pays une semaine plus tard.

