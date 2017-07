Madagascar: Référence

Une fois de plus, Madagascar est à l'honneur dans le domaine de l'aviation civile internationale. Après la sortie de l'annexe B et l'obtention par l'ACM du certificat du Président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI), un autre événement d'envergure internationale se passe à Madagascar dans le domaine de l'aviation civile.

Référence

Il s'agit en l'occurrence de la réunion du Conseil d'Administration des Autorités Africaines et Malgaches de l'Aviation Civile ou AAMAC. Cette 38e réunion du CA de l'AAMAC revêt en tout cas, une importance particulière pour le secteur aérien du continent africain, et malgache bien évidemment. Sur ce point d'ailleurs, Madagascar est devenu une référence en matière de sécurité aérienne. Depuis la sortie du pays de l'annexe B de l'Union européenne. Mais également et surtout après que James Andrianalisoa, le D.G de l'ACM a reçu le 27 septembre 2016 au siège de l'OACI à Montréal, le fameux Certificat du Président du Conseil.

Deux événements qui ont marqué le sérieux avec lequel a été menée la politique de redressement du secteur aérien et qui ont fait que beaucoup de pays africains ont voulu s'inspirer du modèle malgache pour remettre de l'ordre dans la gestion de la sécurité. Et le choix de Madagascar comme hôte de la réunion du Conseil d'administration de l'AAMAC est une marque supplémentaire de cette reconnaissance internationale en ce qui concerne la capacité de l'aviation civile malgache à mettre un point d'honneur sur la sécurité.

Cette réunion est d'autant plus importante dans la mesure où il y sera notamment question d'élaboration et d'harmonisation du dispositif réglementaire et des procédures de mise en œuvre des systèmes de sureté et de sécurité aérienne.

Une sécurité qui est d'ailleurs l'un des points de départ du redressement de la compagnie aérienne nationale Air Madagascar. Un redressement qui se fait lentement, mais sûrement. Et tôt ou tard, Air Madagascar considéré malgré tout comme le porte-étendard du pays retrouvera son statut de référence dans l'industrie aéronautique.