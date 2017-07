Madagascar: Cadre de partenariat pays - Lancement officiel avec la Banque mondiale demain

1,3 milliard USD, soit 4 131,4 milliards d'Ariary sur quatre ans. C'est le financement obtenu par Madagascar pour renforcer la résilience, réduire la fragilité et promouvoir la croissance inclusive, à travers le Programme du Cadre de Partenariat Pays (CPP). En effet, le Gouvernement s'est engagé à remédier aux conséquences et aux causes de la crise, dans le PND 2015-2019.

De son côté, le CPP vise à capitaliser la relative stabilité politique actuelle pour s'attaquer aux fragilités structurelles qui empêchent le développement humain et économique durable. Approuvé par le Conseil d'Administration du Groupe de la Banque mondiale, à Washington, le 27 juin dernier, ce CPP sera lancé officiellement à Madagascar, demain, 27 juillet 2017, au ministère du Plan Anosy. D'après les informations publiées, ce Programme comporte huit objectifs.

Pour le renforcement de la résilience et la réduction de la fragilité, il concerne le développement humain des enfants ; l'amélioration des moyens de subsistance des ménages vulnérables ; la mise en œuvre d'une décentralisation améliorée et efficace ; le renforcement de la transparence et de la redevabilité.

Egalité. En ce qui concerne la croissance inclusive, le CPP se fixe comme objectif, l'augmentation de la capacité fiscale pour financer les dépenses sociales et les infrastructures prioritaires ; l'amélioration de l'environnement des affaires et l'accès au financement ; le renforcement de la productivité rurale et l'amélioration de l'accès à l'énergie et au transport. Pour ce dernier point, le redressement de la performance de la Jirama devrait étendre le taux d'accès à l'électricité de 13% à 25%. Par ailleurs, le Programme du CPP intègre également la promotion de l'égalité des sexes.

En effet, les projets relatifs au développement donneront un rôle de premier plan aux femmes. Dans le cadre des Projets d'amélioration de la productivité de l'agriculture et de la pêche, les activités seront adaptées pour favoriser la participation des femmes. En outre, l'IFC (International Finance Corporation) du Groupe de la Banque mondiale, cherche à combler l'écart entre hommes et femmes dans l'accès à l'emploi et aux biens.