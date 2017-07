Madagascar: Port de Toamasina - Les transitaires dénoncent la lenteur de la SMMC

Ce coût augmente, suivant les périodes prédéfinies, au fur et à mesure que les véhicules restent au port. Face à ce problème, les transitaires ont tenté à plusieurs reprises de fixer un rendez-vous avec les responsables auprès de la SMMC, mais en vain, jusqu'à aujourd'hui, d'après les témoignages. Prétendant être victimes de cette lenteur de la SMMC, les transitaires demandent une prise de responsabilité en haut lieu pour ne pas léser les opérateurs ; et revendiquent un arrêt des paiements de frais de magasinage supplémentaires, dans l'hypothèse où la société SMMC fait face à des problèmes matériels.

D'après les explications, dans le processus de dédouanement, les remorques doivent être débarquées du haut des camions, pour que les douaniers puissent faire le procès-verbal de constatation des véhicules. C'est à ce niveau que la SMMC intervient, étant la seule à disposer de matériel habilité à faire cette tâche. D'après les transitaires, la société ne procède à cette extraction que tous les après-midis entre 14h et 17h, et n'arrive donc à traiter que deux véhicules par jour.

Zèle ou incapacité ? On ne sait pas exactement la cause, mais les transitaires se plaignent des services de la SMMC (Société de Manutention des Marchandises conventionnelles). Depuis plus de six mois, la procédure d'extraction au sein du Grand Port fait l'objet de grogne.

