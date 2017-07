Madagascar: Rado Andriamanisa - « Showcase » en toute intimité au Craam

Rado Andriamanisa sera en concert cet après-midi au Craam à Ankatso. Un « showcase » entrant dans le cadre du mois qui lui est consacré et durant lequel il a présenté toutes ses œuvres, allant de l'audio-visuel en passant par les tableaux et par la musique.

C'est rare, et c'est donc une opportunité à ne pas rater. Rado Andriamanisa, alors qu'il est plus connu pour sa casquette de réalisateur et d'excellent cadreur, sera en concert cet après-midi au Craam à Ankatso. Une représentation en toute intimité vue la surface de la salle, mais en tout cas un moment de privilège avec l'artiste. Ce concert entre dans le cadre du mois consacré à ses œuvres et durant tout le mois, le public a eu droit à des projections de ses vidéoclips, des films qu'il a réalisés, des petites séries Kozy Vain qui ont été diffusées sur une télé locale.

Et bien sûr à une exposition de ses tableaux. Le public a donc pu discuter et échanger avec Rado Andriamanisa qui a partagé son parcours professionnel et ses passions. Cet après-midi, place à un chanteur et à un musicien qui charme par sa voix et son style mélodieux.

Programmation. Rado Andriamanisa, un artiste complet a chanté depuis plusieurs années. Il joue du clavier et compose ses propres chansons. Il écrit également, partage ses émotions, ses délires de jeunesse, les relations amoureuses et amicales. Depuis, il a enregistré plusieurs titres, tous dans un même genre. Et très loin du style de Naty Kaly, son frère, Rado Andriamanisa est plus doux, plus charmeur, entre r'n'b et électro, avec des effets qu'il crée lui-même. Ses chansons aussi le sont d'ailleurs. Depuis toutes ces années, il a fait chanter d'autres voix féminines.

L'une d'entre elles, Baboo, a posé sa voix sur une de ses chansons. Certaines ont aussi illustrées ses propres réalisations. En tout cas, avec un style propre à lui, des effets électro et une pincée de mélodie, Rado Andriamanisa sait faire passer ses sentiments à travers ses chansons. Et ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de l'écouter pourront se délecter cet après-midi.