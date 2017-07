Madagascar: Andry Andriamanga - L'AVG demande cinq ans fermes

Il a su tenir tête aux barons du cercle restreint des mafias. Et pourtant, derrière tout cela, il y avait un dérapage incontrôlé qui lui a valu la détention provisoire de six mois déjà et un risque d'emprisonnement ferme.

Auprès de l'AVG, il aurait empoché la somme d'environ 58 millions d'ariary sans motif valable. Et ce n'est que la première affaire, puisque trois autres dossiers l'attendent également, a expliqué Ndranto Razakamanarina, Président du conseil d'administration de l'ONG AVG. Le plus désolant dans l'histoire pour les observateurs aura été l'audace du jeune Andry Andriamanga qui montait toujours au créneau pour dénoncer les trafics mafieux du bois de rose.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.