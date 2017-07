Madagascar: CCI de la SAVA - Vers la sécurisation de la filière vanille

Les nouveaux membres de bureau de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de la SAVA ont été mis en place. « Nous nous engageons à valoriser la rentabilité et les ristournes pour la région. Ce sont les actions prioritaires à entreprendre », a souligné le nouveau président de la CCI Mamodaly Zakirhoussen, élu pour un mandat de quatre ans.

Et la filière vanille est un produit de rente qui constitue le premier levier économique pour la région, en particulier, et pour Madagascar, en général. Raison pour laquelle, une réunion de réflexion entre toutes les parties prenantes a été organisée par le ministère du Commerce et de la Consommation, en présence du ministre auprès de la Présidence en charge des Mines et du Pétrole, Zafilahy Ying Vah, qui est le coach de la région ainsi que le ministre de la Justice et celui de la Sécurité Publique et des représentants de la Présidence et de la Primature.

Collectes précoces. L'objectif étant de sécuriser la filière vanille tout en éradiquant les vols de la vanille et les vindictes populaires, a-t-on évoqué. Dans le cadre de cette réunion qui a vu la participation de tous les acteurs de la filière allant des planteurs, des collecteurs jusqu'aux exportateurs au sein des groupements professionnels, il a été également soulevé que les collectes précoces de vanille verte doivent être arrêtées.

En outre, le débat s'est focalisé sur la manière d'appliquer la loi existante sur tout le territoire national, après l'avoir bien vulgarisée auprès du grand public. Il a aussi été souligné l'importance du renforcement du « Dinam-paritra » préalablement homologué, pour le cas de la SAVA. En fait, tous les acteurs concernés se penchent sur le renforcement de la sécurité tout en luttant contre l'impunité. « Un atelier dédié aux planteurs sera organisé prochainement », a avancé le ministre auprès de la Présidence en charge des Mines et du Pétrole, Zafilahy Ying Vah, coach de la région de SAVA.