Madagascar: Education - La compréhension de la psychologie de l'enfant est capitale

Devenir des parents parfaits n'est que vaine illusion ; cela est impossible. Toutefois, grâce à la connaissance de la psychologie de l'enfant et son application dans l'éducation de nos enfants, nous pouvons les mener progressivement vers le bien-être et l'épanouissement.

Dans une conférence organisée sur le système éducatif français à la mi-juillet à la Chambre de Commerce internationale (CCI) d'Antananarivo, Christian Berthelot, psychothérapeute et consultant nous expose les fondamentaux de la psychologie de l'enfant et son importance dans la réussite de l'éducation des enfants. Dans son exposé, il a démontré à l'assistance comment distinguer le « savoir », le « savoir-faire de l'être » et du « savoir-être ».

Il a notamment expliqué que dans l'optique de réussir l'éducation d'un enfant, prioriser les deux derniers types de savoir serait le plus approprié, car plus respectueux de la nature profonde de celui-ci. Toujours dans cette optique, Christian Berthelot a insisté sur l'importance d'un cadre (spatio-temporel et affectif) bien structuré pour la sécurité affective de l'enfant, primordiale pour son estime de soi.

Blessures émotionnelles. Par ailleurs, le psychothérapeute a également abordé les cinq blessures émotionnelles auxquelles un enfant peut être exposé ; des blessures qui, faute de thérapie ou de travail personnel, le marqueront durant sa vie : l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Ses blessures peuvent être catalysées ou décuplées par un sentiment de frustration. Constat qui a mené vers un débat, plus ou moins animé, sur « l'apprentissage de la frustration ».

D'une part, la frustration favoriserait l'imagination et la créativité de l'enfant, car l'incitant à apprivoiser la réalité pour en « créer » une à son image, selon ses envies. D'autre part, ce sentiment peut néanmoins l'inhiber, voire l'avilir, s'il n'est pas exprimé et canalisé. Dans tous les cas, la gestion de cette frustration fait partie des facteurs déterminants dans la qualité de sa vie sociale et de son épanouissement.

Quelques conseils. Le bonheur de leurs enfants, c'est grosso modo, ce dont rêvent tous les parents. Mais comment y parvenir ? Selon le psychothérapeute, « Il n'existe pas de réponse figée, ni de « mode d'emploi type » à cet effet. Toutefois, il importe quelques fondamentaux à respecter pour mieux guider notre enfant vers l'épanouissement de son plein potentiel ».

Un accompagnement qui s'accomplit dans les gestes et les petits mots de tous les jours. Concrètement, seraient à bannir dans les échanges avec les enfants des phrases rébarbatives et négatives telles que : « Tu ne vaux rien » ; « Arrête de pleurer » ; « Tu me déçois ; tu n'es pas assez ceci ou cela... » . Plus facile à dire qu'à faire ? Dans tous les cas, il faudrait donner le maximum de temps, d'amour et faire preuve de bon sens ! Tout ceci en nourrissant la curiosité de l'enfant, en dédramatisant ses erreurs et en favorisant ses relations intra et extra-familiales.