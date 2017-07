Guinée: L'artiste Takana Zion arrêté lors d'une manifestation à Conakry

Pour le conseiller personnel du chef de l'Etat et ministre d'Etat Tibou Kamara, Takana Zion a tout simplement violé la loi : « Ce n'est pas le principe de manifester qui est remis en cause.

C'est dans une bousculade et un désordre indescriptibles que Takana Zion a été arrêté ce mardi au milieu de plusieurs dizaines de ses disciplines et fans médusés. Mais peu avant son arrestation, il avait tenu à déclarer : « A bas l'injustice, à bas le troisième mandat.

Des artistes guinéens se placent en première ligne pour le combattre l'option d'un troisième mandat pour le président guinéen. La semaine dernière, c'était le reggaeman et militant Elie Kamano qui a été arrêté et écroué pendant plus de 24 heures.

