Cote d'Ivoire: Lutte contre l'orpaillage clandestin - Les propositions d'un minier au gouvernement ivoirien

« Nous sommes dans la phase de l'investissement dans le futur de la Côte d'Ivoire, compte tenu de l'élaboration d'un code minier attractif et du développement du secteur des mines », a poursuivi le conférencier, dont l'entreprise a injecté 12 milliards de FCFA dans l'économie ivoirienne, au titre des dividendes et impôts dus à l'Etat ivoirien.

Nous avons initié des campagnes de sensibilisation auprès des chefs de villages de notre zone d'exploitation et nous avons impliqué les jeunes de ces villages dans la lutte contre ce phénomène et ce sont eux qui nous aident.

Au terme du conseil des ministres du 30 mars 2017, le gouvernement ivoirien a arrêté certaines mesures visant à lutter contre l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Au nombre de ces mesures figurent entre autres, la fermeture des sites recolonisés et des nouveaux sites découverts, l'interpellation des orpailleurs clandestins et la sensibilisation des autorités coutumières.

