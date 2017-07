Cameroun: Clinton Njie reverdit à Marseille

Depuis lors Clinton Njie peine a retrouver son meilleur niveau, notamment en sélection. Remplaçant lors des deux dernières Can. En club, depuis la saison 2014-2015 où il a brillé avec l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 française et décroché un contrat à Tottenham en Premiership, Clinton Njie se cherche. A 24 ans, le moment est sans doute venu pour Clinton Njie de confirmer tous les espoirs placés en lui.

Clinton Njie signe son deuxième doublé dans les rencontres préparatoires à la prochaine saison. L'attaquant international camerounais a marqué les deux buts de l'Olympique de Marseille devant le Sporting Portugal en match amical joué mardi dernier à Evian. Le club français a finalement dominé son homologue portugais (2-1) et poursuit son sans faute après six matchs de préparation pour autant de victoire.

