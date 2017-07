Cameroun: Affaire Mgr Bala - Comment l'église manoeuvre pour sauver la face

Et au final la conditionnalité de l'identification préalable exprimée devant les médias par l'administrateur apostolique du diocèse de Bafia avant la prise du corps de son prédécesseur apparait comme une formule convenue pour l'Eglise catholique camerounaise pour se sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouvait depuis le second communiqué du procureur général du Centre ne reprenant pas ouvertement sa thèse de "l'assassinat" exprimée dans une communication solennelle du 13 juin 2017.

In fine, l'évolution de la communication de l'Eglise catholique qui, à la conclusion de la Conférence des évêques d'Afrique centrale dimanche 16 juillet 2017 à Yaoundé parle plutôt de "mort tragique" là où la Conférence des évêques du Cameroun avait pris l'habitude de parler "d'assassinat" peut être une indication que les certitudes antérieures ne sont plus aussi tranchées.

Si la hiérarchie catholique camerounaise recherche vraiment la vérité comme beaucoup de ses ouailles le présument, pourquoi se contente-t-elle de faire les déclarations là où une action judiciaire autonome devant un juridiction criminelle permettrait non seulement de lui donner accès au dossier d'une instruction éventuelle et tous ses éléments via son (ou ses) avocat(s) mais d'engager le cas échéant des expertises nécessaires, autres ou nouvelles tant elle ne semble pas satisfaite des conclusions tirées par le parquet des 3 expertises ayant eu lieu jusque-là, notamment celles des 2, 22 et 29 juin 2017 ?

