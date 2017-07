Cameroun: Examens officiels - Les frais de corrections toujours pas disponibles

L'Office du baccalauréat du Cameroun parle d'un manque de fonds à la Trésorerie générale.

«Nous terminons avec les délibérations du probatoire de l'enseignement secondaire général (Esg) demain (ce jour Ndlr). Apparemment il n'y a pas de fonds disponibles», lance un enseignant dépité. Au sortie d'une réunion dans un centre de délibérations du Littoral, il voit ses espoirs s'envoler. Le paiement des frais de corrections du baccalauréat esg (dont les résultats ont été rendus publics le 19 juillet dernier), tout comme ceux du probatoire général ne sont pas pour demain. Les enseignants en arrivent à douter du paiement des frais de délibérations de ce probatoire dont les résultats « pourraient être disponibles vendredi prochain », estime une source.

Une situation que les correcteurs des copies du probatoire industriel connaissent également. Pourtant, les rétributions se sont faites jusqu'ici par étape. La surveillance des examens, les corrections et les délibérations sont payées successivement. « L'Office du baccalauréat a des billeteurs dans chaque centre d'examen. Ce sont eux qui traitent directement avec les enseignants. Ce n'est pas à notre niveau », précise un cadre au ministère des Enseignements secondaires. « Maintenant cela dépend du poids financier. On a des milliers et des milliers de correcteurs, ce qui représente une somme conséquente.

La Trésorerie générale décaisse de l'argent en fonction des montants. L'Obc a envoyé les ordres de décaissement depuis un moment, nos comptes sont normalement approvisionnés. Juste que l'Etat agit en fonction des priorités », indique une source à L'Obc.

Cette situation étonne des enseignants qui estiment que des mesures ont pourtant été prises par les pouvoirs publics pour réduire les coûts «après les corrections, la liste des enseignants assignés aux délibérations du probatoire Esg ont été affichées. Sauf que le lendemain, une autre liste est rendue publique. Celle-ci ne comporte pas d'enseignants résidant hors de la ville du centre de délibérations. Tout ceci pour réduire les coûts de déplacement», explique un syndicaliste.

Selon les professionnels de l'éducation, les frais de délibérations sont de 3000 Fcfa par jour (8h-17h). Soit 9000 pour les trois journées. La copie au probatoire vaut 150 Fcfa et 200 Fcfa pour le baccalauréat. En rappel, le 10 juillet dernier, des enseignants menaçaient de boycotter les délibérations du baccalauréat général si les frais de corrections n'étaient pas entièrement réglés.

Le 11 juillet, dans un communiqué de presse, Jean Ernest Masséna Ngallé Bibehé tient à rassurer le corps enseignant que pour cette opération qui a connu des retards significatifs dans les régions de l'Adamaoua du Centre et de l'Ouest, toutes les mesures ont été prises pour le paiement de ces droits. Sans communiqué sur la date du début desdits paiements, le Minesec a invité ces enseignants à : « plus de vigilance et à poursuivre sereinement leurs activités».