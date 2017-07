Cameroun: Concours de la police - Plus de 109.000 dossiers déposés

Très couru, le concours de la police enregistre depuis vendredi dernier plus de 109.000 dossiers déposés (notamment : 1720 candidats élèves commissaires de police, 6448 élèves officiers de police, 18028 élèves inspecteurs de police et 14295 élèves gardiens de la paix), pour 5405 places à pourvoir.

« Les camerounais attendent toujours la dernière minute pour déposer leurs dossiers. Le délégué général à la Sureté nationale a pris certaines mesures : le renforcement du personnel au niveau des ateliers de réception, d'accueil, d'orientation et de dépôt des dossiers, pour éviter les bousculades et faciliter le bon déroulement des opérations », explique le commissaire de police Christiane Eone, coordonnatrice du centre de dépôt de Yaoundé.

L'attente est longue et le temps pourtant très court. Il faut donc faire vite pour être dans les temps. D'autant plus que les inscriptions en ligne se sont achevées vendredi dernier. Et le deadline du dépôt physique des dossiers de candidature est fixé au 31 juillet prochain. « Je me suis inscrite en ligne la semaine dernière, je n'avais pas encore finie de signer les documents qui composent mon dossier.

