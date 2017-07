Burundi: Toujours des interrogations autour du déplacement de Nkurunziza en Tanzanie

Dans les deux cas, on a eu droit à une couverture plutôt factuelle, dont l'objectif était de conforter la version officielle et cela a plutôt était bien réussi.

Cette visite a quand même été discrète dans le pays. Les médias locaux et les chaînes de télévision en ont parlé, mais avec beaucoup de retard tout simplement parce que la visite a été préparée dans le plus grand secret, notamment pour des raisons de sécurité. La présidence, par exemple, continuait de nier l'existence de ce rendez-vous à quelques heures de la rencontre.

Bujumbura refuse de s'assoir à la même table de négociation que son opposition en exil. Et le pouvoir persiste malgré les pressions de la communauté internationale et les sanctions de l'Union européenne.

