Algérie: Tous pour offrir des vacances aux enfants démunis

Des associations qui activent généralement dans les villages et les douars et qui sont au cœur de la société. Il y a également le cas des opérateurs économiques privés qui peuvent faire des gestes, notamment par l'intermédiaire de ces mêmes associations.

L'Etat devrait donc faire plus d'efforts pour permettre aux enfants des familles démunies de s'amuser un peu sur les 1 200 kilomètres de côte de notre pays, comme il le fait par exemple pour les enfants et les jeunes des wilayas du Sud qui bénéficient de colonies dans les wilayas côtières. En aidant par exemple les associations qui activent dans le sens de donner du «bonheur estival» aux enfants nécessiteux.

Ces sorties ont plus d'impact sur les populations nécessiteuses que les quelques colonies de vacances au vu du nombre de maisons de jeunes et d'auberges de jeunes réalisées sur le territoire national, mais encore une fois elles restent insuffisantes devant les énormes besoins exprimés dans toutes les wilayas du pays.

Il faut dire que le même secteur organise à travers les maisons de jeunes des sorties plage tous les vendredis pour leurs adhérents et leurs familles, mais aussi pour les populations habitant la zone où sont implantées ces structures relevant de la direction de la jeunesse et des sports.

La récente directive du ministère de la Jeunesse et des Sports exhortant les responsables locaux de son secteur d'ouvrir les piscines pour les jeunes durant la saison estivale en fait partie, mais vu le nombre dérisoire de piscines existantes sur le territoire national, il est clair que l'impact sur les populations sera minime et que les pouvoirs publics devraient faire plus d'efforts pour offrir des vacances aux Algériens pauvres.

Surtout que les sociétés nationales et les administrations n'organisent plus les colonies de vacances pour la progéniture des employés, ce qui est une grosse perte pour l'Algérie dans la mesure où les colonies ont toujours été considérées comme des vacances utiles pour l'éducation des enfants.

Copyright © 2017 La Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.