Libye: Crise libyenne - Sarraj et Haftar optent pour un cessez-le-feu

Les deux principaux protagonistes du conflit se sont engagés hier à Paris en France à déposer les armes et ont promis d'organiser les élections dès que possible.

Dans un communiqué lu hier à Paris en France, Fayez el-Sarraj et le général Khalifa Haftar se sont engagés à un cessez-le-feu en Libye. «Nous prenons l'engagement solennel d'œuvrer pour la tenue des élections présidentielles et parlementaires dès que possible», ont déclaré le chef du Gouvernement d'union nationale (GNA) et l'homme fort de l'est de la Libye. Par ailleurs, les deux hommes entendent poursuivre le processus de réconciliation à travers un dialogue permanent. Cette sortie conjointe est intervenue à quelques heures de la rencontre avec le président français, Emmanuel Macron.

La rencontre prévue hier à la Celle-Saint-Cloud en région parisienne à l'initiative du chef de l'Etat français avait pour but de faciliter un compromis politique entre les deux hommes. Pour Emmanuel Macron, il est question de s'impliquer de fort belle manière pour un retour à la paix dans ce pays déchiré par une crise sans précédent depuis la mort de Muammar Kadhafi en 2011. D'après l'Elysée, le retour à une paix durable dans ce pays constitue un atout majeur dans la lutte contre le terrorisme et les trafics de toutes sortes. «C'est une nécessité pour le contrôle du territoire libyen et de ses frontières pour lutter contre les groupes terroristes et les trafics d'armes et de migrants, mais aussi en vue du retour à une vie institutionnelle stable», a affirmé l'Elysée dans un communiqué.

Cette troisième rencontre du genre entre les deux principaux protagonistes de la crise libyenne constitue donc une aubaine pour convaincre les deux leaders à faire taire définitivement le crépitement des armes au sein du chaos libyen. Soutenu par l'Organisation des Nations unies (ONU) et l'Occident, Fayez al-Sarraj et son rival, le maréchal Khalifa Haftar, se sont précédemment rencontrés en mai dernier à Abou Dhabi aux Emirats arabes unis et en janvier 2016, au lendemain de la désignation du premier à la tête du GNA. Installé aux termes d'un accord négocié sous l'égide des Nations unies, le gouvernement d'union nationale reste toujours contesté par le maréchal Haftar et ses hommes, soutenus par un Parlement et un gouvernement parallèle.