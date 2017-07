Afrique: Jeux de la Francophonie - Auriol Dongmo en or

La moisson de médailles se poursuit pour la délégation camerounaise à Abidjan.

Après la lutte, c'est l'athlétisme qui a augmenté hier la moisson de médailles de la délégation camerounaise aux 8e Jeux de la Francophonie à Abidjan (Côte d'Ivoire). Tout d'abord au lancer du poids, Auriol Dongmo a décroché une deuxième médaille d'or pour le Cameroun, avec un jet à 17,68m. Elle devance largement sa poursuivante, la Gabonaise Carine Ndong (15,34m) au classement du concours. Ensuite, le relais féminin a obtenu la médaille d'argent au 4x100m. Le Quatuor composé de Germaine Abessolo Bivina, Marie Gisèle Eleme Asse, Fanny Ekanga et Abdoullahi Larabang a été devancé par les Ivoiriennes, avec un chrono de 45.23s. Par ailleurs au saut en hauteur, Fernand Djoumessi a aussi décroché une médaille d'argent avec un bond à 2,18m, soit 2 cm de moins que le Canadien Sean Cate (2,20m), médaillé d'or.

En outre, lors des derniers combats de la compétition en lutte libre lundi dernier, Sino Danielle, médaillée d'argent chez les -75 kg, Marcel Diboma, médaillé de bronze chez les -86 kg, tout comme Cédric Nyamsi chez les -97 kg, ont porté le nombre de médailles de la discipline à six sur huit au total. Sino Danielle n'a pas fait le poids en finale contre la Québécoise Veronica Keefe. Elle a été largement battue (10-0) et a manqué l'occasion de décrocher l'or. « Je me suis beaucoup précipitée dans mes attaques, ce qui m'a amené à commettre beaucoup d'erreurs. C'est un apprentissage supplémentaire pour moi qui suis encore au début de ma carrière. Je sors de cette aventure grandie », a déclaré la lutteuse, qui se tourne à présent vers les championnats du monde de la discipline et les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Chez les messieurs, Marcel Diboma et Cédric Nyamsi battus en demi-finales, se sont respectivement rattrapés en finale pour le bronze contre le Béninois Nicolas Amoussou et le Sénégalais Aristide Diatta. Les combattants camerounais vont tenter d'augmenter cette moisson dès aujourd'hui, avec le début des combats en lutte africaine, une discipline traditionnellement dominée par les pays de l'Afrique de l'Ouest.

Médaillées de bronze en 2013 aux Jeux de la Francophonie de Nice, les basketteuses camerounaises ont cette fois été éliminées au premier tour. Le Cameroun a en effet terminé 3e de sa poule après une défaite contre le Canada-Québec lundi soir 57-46. Ce mercredi, elles affronteront le Bénin pour le match de classement entre la 9e et la 16e place. Au moment où nous mettions sous presse hier, les Lions U20 affrontaient le Niger en football, pour décrocher une place en demi-finale. Au total à l'issue des épreuves hier, le Cameroun totalisait 11 médailles (2 en or, 5 en argent et quatre en bronze).