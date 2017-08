Afrique: Ligue 1 - 247 millions de F pour Samuel Nlend et Union

En Égypte, l'enquête préliminaire sur l'accident de train qui a fait 45 morts et 172 blessés… Plus »

L'histoire remonte au mois d'août 2016, lorsque l'attaquant camerounais, qui sort d'une saison probante dans le championnat local, s'est engagé pour trois années avec Al Ittihad d'Alexandrie. Mais quelques jours plus tard, coup de tonnerre ! Le club égyptien rompt l'accord, invoquant, selon le président du conseil d'administration des « Nassaras », des raisons médicales alors que le joueur avait passé la première visite avec succès et signé son contrat.

L'Union sportive de Douala a annoncé sur son compte Facebook lundi dernier que la FIFA a donné raison au joueur Samuel Nlend et au club, dans le litige les opposant à l'équipe égyptienne d'Al Ittihad, pour rupture abusive de contrat. « La FIFA vient de condamner le club d'Alexandrie à payer une indemnité de 440 000 Dollars US (environ 247 millions de F) », indique la note d'information publiée par le club.

