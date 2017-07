Ile Maurice: 30 ans de la NCG - Les garde-côtes, ces héros de tous les jours

Ils risquent leur vie en mer au quotidien pour sauver celle des autres. Eux, ce sont les garde-côtes. En marge de la célébration du 30e anniversaire de la national coast guard (NCG), célébré hier, nous avons rencontré quelques-uns. Ils reviennent sur leurs parcours et les événements qui les ont marqués durant leur carrière.

Sandeep Geesawor, sergent: «j'encourage les passionnés à entreprendre cette carrière»

Le sergent Sandeep Geesawor, 30 ans, s'occupe, lui, de tout ce qui est électronique et de l'entretien des équipements utilisés par la NCG. Il est lui d'avis qu'il est important que les jeunes prennent la relève dans ce métier. «J'encourage ceux qui souhaitent entreprendre une carrière dans la force policière à se jeter à l'eau. Mais, rejoignez-nous seulement si vous êtes 'dedicated for duty' et que votre passion c'est d'aider les gens.»

Reddi Luthmoodoo, ASP: «les opérations lors du naugrage du mv benita m'ont marqué»

Il avait pour mission de coordonner toutes les activités lors du naufrage du navire, le MV Benita au Bouchon afin d'éviter une catastrophe écologique. L'ASP Reddi Luthmoodoo avait fait installer sur la plage un poste de commandement pour s'assurer que tout se passe bien. Avec l'aide de l'équipage de l'helicopter Squadron il a veillé à ce que l'opération de renflouage soit une réussite.

Outam Kumar Guness, assistant surintendant de police: «le sauvetage de quatre pêcheurs à rivière-noire restera gravé dans ma mémoire»

Il compte 25 ans au sein de la gardecôte nationale. Et, Outam Kumar Guness, assistant surintendant de police (ASP), a passé la majorité de son temps sur des patrouilleurs et est actuellement le commandant à bord du CGS Vaillant. Le 18 novembre 2009 est une date qu'il n'oubliera jamais. C'était lors d'une mission effectuée à bord du patrouilleur Observer et lors de laquelle ses collègues et lui ont dû secourir quatre pêcheurs dont la pirogue avait chaviré à Rivière-Noire. «Nous avons agi promptement et nous avons pu les secourir.

Ces situations où nous arrivons à sauver des vies nous marque toujours.» Ce dernier se souvient aussi de l'exercice de sauvetage de douze personnes dont des enfants en 2015 à bord du catamaran Patrol. Le moteur de celui-ci avait eu une panne et prenait l'eau au large de St-Brandon. Les rescapés ont été évacués à bord du Barracuda ce jour-là. «Il y avait des enfants. Ils ont été rassurés lorsque la NCG a reçu leur appel de détresse. Une fois de plus, c'est la rapidité qui nous a permis de les sauver», relate l'ASP Guness.

Pascal Elise, constable: «les opérations de recherche à Montagne Jacquot sont parmi mes souvenirs»

Il compte 13 ans au sein de la force policière et huit à la NCG. Le constable Pascal Elise en a vécu des événements. Mais, il affirme que les recherches à Montagne Jacquot, Pointe-aux-Sables, suivant la disparition de trois jeunes de 18 ans en mer, resteront à jamais graver dans sa mémoire.

En effet, le 8 mars 2017, Mohammed Retkloo, Joorawon Saghan et Mohammed Wassim Oderuth s'étaient retrouvés en difficulté dans l'eau à Montagne Jacquot. Le constable se souvient que les recherches n'étaient pas faciles avec la mer houleuse.