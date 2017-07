Ile Maurice: Méthamphétamine - Jusqu'à Rs 8 000 le gramme

A peine arrive-t-on à bout d'un trafic, qu'un autre pointe le bout de son nez. Cette drogue a été saisie pour la deuxième fois sur le sol mauricien hier. La méthamphétamine, aussi connue comme crystal meth, semble se faire une place sur le marché de la drogue à Maurice.

Pourtant, la meth n'est pas donnée à tous. Son prix : entre Rs 4 000 à 8 000 le gramme. Les autorités estiment, elles, la saisie de 162 g de meth d'hier à Rs 2,4 millions. Soit Rs 14 500 le gramme.

«La meth ne se trouve pas chez tous les dealers. D'après mon expérience, on la trouve surtout dans les milieux huppés. Notamment, à Tamarin et dans le Nord», soutient un ex-dealer de cannabis et de drogues synthétiques. «Banla pran sa pou al clubbing. Li fer ress eveye.» D'après lui, cette drogue a fait son entrée sur le marché il y a tout au plus un an.

Plus près des dealers de meth, soit dans le Nord, c'est un autre son de cloche. «Il y avait de la meth bien avant cela», soutient un usager. Il semblerait, donc, que le réseau de meth soit complète- ment parallèle à celui d'autres drogues dures telles l'héroïne ou le cannabis. Ce que confirme l'ex-dealer. Ce dernier explique que le trafic de meth est complètement différent. «Ce ne sont pas les même dealers. Je ne connais personne qui trafique de l'héroïne ou du cannabis et aussi la meth.»

La clientèle est aussi tout autre pour la meth. «Cette drogue se vend à Rs 8 000, la clientèle est donc très selecte», soutient l'ex-dealer. Ce que confirment les organisations non-gouvernementales (ONG) impliquées dans la lutte contre la drogue. «Nous connaissons la drogue mais nous n'avons jamais personnellement eu affaire à quelqu'un qui en utilise. Je pense que ces consommateurs évoluent dans un autre 'monde'.», soutient Brigitte Michel de l'ONG Aide, Info, Liberté, Espoir, Solidarité (AILES). Idem chez Colletif Urgence Toxida (CUT) ou chez Prévention Information Lutte contre le Sida (PILS).

L'on évoque la possibilité que la meth puisse être fabriquée sur le sol mauricien. Et ce, car certains de ces composants de base peuvent être extraits de médicaments. Puisque la meth vendue sur le marché mauricien varie de Rs 4 000 - Rs 8000 alors que les autorités évaluent celle saisie à Rs 14 500 le gramme, on se demande si elle n'a pas été coupée. «Moris sa, swa zot koup li ek lezot zafer, soi zot pe mal fer li», soutient l'exdealer. Quant à la variation du prix sur le marché, l'on explique qu'elle change avec la pureté des cristaux.

Nicolas Ritter, PILS : « Inquiétant mais pas surprenant »

«Il n'est pas surprenant que la meth fasse son entrée sur le marché mauricien qui regorge déjà d'autres psychoactifs», analyse Nicolas Ritter, de PILS. Il soutient, cependant, que deux saisies en quelques mois donnent des signaux très inquiétants qu'il faut prendre au sérieux. Propos qui sont rejoints par Nathalie Rose de CUT. Cette dernière estime que les informations quant à cette drogue devraient être disponibles. «On n'y connait rien et ça fait peur! Comment, après avoir pris connaissance de la présence de la drogue l'année dernière, le gouvernement n'a-t-il pas encore informé?» «La meth est bien là et il faut faire son travail et se préparer à affronter», soutient une autre source proche des milieux de la drogue.

162 grammes saisis

L'information a été dévoilée hier. Vendredi 7 juillet, les limiers de l'Anti-Drug Smuggling Unit (ADSU) et ceux de la Mauritius Revenue Authority (MRA) ont intercepté un colis contenant de la methamphétamine ainsi que du cannabis. Le tout équivalent à Rs 10,6 millions. Le colis, en provenance du Nigeria, était destiné à une adresse à Albion. Il est indiqué qu'il aurait transité par La Réunion. Au niveau de la MRA l'on explique, cependant, que ce n'est pas le cas. «L'adresse de la Réunion était fausse.» C'est la deuxième fois que cette drogue est interceptée à Maurice. En septembre dernier, deux membres de la force policière avaient été arrêtés pour trafic de meth. L'un d'eux, Rooben Nair, tentait d'en revendre 36 grammes.

Consommation : Les risques

Dépression, paranoïa, hallucinations ou encore psychose, tels sont les symptômes associés avec l'utilisation régulière de meth, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Mais plus dangereux encore, la consommation de cette drogue peut entrainer des arrêts du cœur. Sur le long terme, la meth entraîne aussi une détérioration physique.