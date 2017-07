Sénégal: « Benno Bokk Yaakaar » à Biscuiterie - Abdoul Aziz Tall présente le Pse comme un modèle innovant et inclusif

Le ministre en charge du suivi du Plan Sénégal émergent (Pse) a présenté ce programme comme un modèle innovant et inclusif. Abdoul Aziz Tall s'exprimait lors d'une conférence organisée par la coalition « Benno Bokk Yaakaar » de la commune de Biscuiterie.Papa Ndiouga Lo, maire libéral de Niomré, a décidé de rejoindre le Parti de l'unité et du rassemblement (Pur), pour l'intérêt, dit-il, du Sénégal et des Sénégalais.

« Le président de la République, Macky Sall, a besoin d'une forte majorité à l'Assemblée nationale pour mener à bien les politiques publiques ». Ce propos du ministre en charge du suivi du Plan Sénégal émergent (Pse) se veut une invite aux militants de la coalition « Benno Bokk Yaakaar » de la commune de Biscuiterie à aller retirer leurs cartes d'électeur et voter le 30 juillet. Aux côtés des responsables de la coalition dont le député Djibril War, Dior Thiam, président du comité électoral, Abdoul Aziz Tall intervenait lors de la conférence sur le Pse hier.

Dans son exposée, le ministre en charge du Pse est parti de la genèse (synthèse entre le Dsrp et la Sca) du plan qui se veut d'être innovant et inclusif. Résultats à l'appui, A. A. Tall a détaillé des chiffres qui touchent l'agriculture, l'électricité, les infrastructures. Ainsi, dans la fourniture d'électricité, « des progrès considérables ont été enregistrés de 2012 à 2017 avec une production de 400 mégawatts supplémentaires en plus des 525 mégawatts produits de 1960 à 2011 ». Cela se traduit par une baisse des délestages qui sont passés de 900h à moins de 70h par an. Dans le secteur agricole, M. Tall a mis l'accent sur le programme d'autosuffisance en riz notamment dans la vallée du fleuve Sénégal. « Les derniers chiffrent sont estimés à 905 000 tonnes de riz produites par an contre 450 000 tonnes auparavant. C'est incontestable », s'est réjoui le ministre en charge du Pse. Il s'est également appesanti sur les infrastructures avec un réseau routier de plus 1000 km dont 71 d'autoroute contre 35 km avant l'avènement du président Macky Sall.

Sur la même lancée, le conférencier a loué « la sensibilité sociale » du chef de l'Etat qui se préoccupe des couches vulnérables notamment celles de l'intérieur du pays. C'est pourquoi, parallèlement au Pse, M. Sall a lancé le Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc) avec des volets désenclavement, électrification rurale (1500 villages électrifiés de 2012 à 2016 contre 1600 entre 1960 et 2012), allègement des travaux domestiques pour les femmes, accès à l'eau avec des forages. « Pour un bon maillage du territoire, le président de la République a pensé aux zones frontalières avec le Programme d'urgence de modernisation des axes frontaliers (Puma) avec des composantes santé et éducation », a rappelé le ministre Abdoul Aziz Tall. Selon lui, cette politique économique, sociale se décline aussi au travers la Cmu, les bourses de sécurité familiale.