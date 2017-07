Congo-Kinshasa: Apéroésie - Le nouveau salon littéraire de la capitale kinoise

« Le Bictari est un mot que j'ai appris auprès de mon défunt père qui fut journaliste et écrivain. Lorsque je lui en demandais l'explication il se contentait de me dire : 'ma fille tu comprendras quand tu seras grande'. Finalement, le Bictari est la plume avec laquelle j'écris. Au Congo, le mot BIC est est souvent utilise pour désigner le stylo en référence à la marque française. Bictari, c'est simplement mon stylo dont l'encre a tari. Il désigne aussi mon style d'écriture. Tout ce que j'écris vient du plus profond de moi, de mes tripes, au-delà de la technique », explique Yolande Elebe Ma Ndembo.

Pour la première édition d' «Apéroésie », le Bictari recueil de poèmes de 156 pages a été présenté à l'assistance. Une œuvre riche, produite et autoéditée en 2015 par Yolande Elebe Ma Ndembo, poétesse et chroniqueuse sur Radio Top Congo.

« Apéroésie », contraction d'apéro et de poésie, est un concept nouveau dans les milieux de la culture de Kinshasa. Un salon littéraire inauguré vendredi 21 juillet dernier avec pour ambition de promouvoir les œuvres littéraires et artistiques.

