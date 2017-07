Ile Maurice: Meurtre de Janice Farman - Les autorités mauriciennes ne nous ont pas contactés, disent ses parents

Doreen Tait et Alexander Kerrigan affirment, par ailleurs, ne pas avoir pu faire le déplacement à Maurice, contrairement à ce qui avait été rapporté dans la presse, car souffrant de «sérieux problèmes de santé». Ils confient que la mort de leur fille laisse «un grand vide» dans leur vie. «Cela nous hantera toute notre vie.» Mais, ajoutent-ils, «nous préférons garder en mémoire toutes les belles choses qu'elle a faites durant sa vie. Janice respirait la joie de vivre et avait tellement d'amour à offrir».

C'est ce que rapporte le site écossais Clydebank Post. Dans l'article, mention est faite que les parents de Janice Farman ont envoyé une lettre à son employeur, PECS (Mauritius) Ltd. Ils le remercient pour son soutien et se disent émus devant les témoignages d'amitié et d'affection envers Janice Farman.

