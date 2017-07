Ile Maurice: Awadh Balluck - « Des personnes mettent des bâtons dans les roues à Air Mauritius »

Lors des précédentes assemblées générales, elle disait qu'il y avait une affaire en cour et qu'il ne fallait pas aborder ce sujet. Cette fois-ci, sa réponse était plutôt vague. On m'a fait comprendre qu'elle ne pourra pas prendre d'actions légales contre les responsables, mais qu'elle explore d'autres avenues. Je ne pense pas qu'il y aura une suite. Les personnes derrière cette décision sont toujours chez MK. Je ne souhaite pas un nouvel épisode d'un mauvais hedging.

Tous les CEO ont subi des pressions. Il y a bien sûr la pression politique et la pression venant de ceux qui font croire qu'ils ont l'oreille des décideurs politiques. Ce sont deux choses différentes. Je ne citerai personne, mais il ne doit pas se laisser influencer, sinon il n'ira pas très loin. MK n'ira pas vraiment loin si on l'empêche de travailler. J'espère que le nouveau directeur me recevra, comme ses prédécesseurs, pour que je puisse le lui en faire part.

