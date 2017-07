Ile Maurice: Diffamation alléguée - Sobrihno réclame Rs 100 millions à Xavier-Luc Duval

Dans sa plainte, rédigée par Me Nutanesvara Ramasawmy, Álvaro Sobrinho précise aussi qu'aucune banque étrangère ne l'a déclaré «persona non grata», comme a voulu le faire croire Xavier-Luc Duval. Selon lui, ce dernier a allégué qu'il a fait pression sur la Financial Services Commission pour obtenir une licence.

«Xavier-Luc Duval a porté atteinte à ma réputation et à mon honneur en formulant des allégations fausses et malicieuse contre moi.» C'est ce qu'indique Álvaro Sobrinho dans sa plainte, ce mercredi 26 juillet. Il réclame Rs 100 millions au leader du Parti mauricien social-démocrate (PMSD).

