Tunisie: « Une révolution législative »

Il comprend un résumé de ses travaux sur ce dossier et des auditions de l'ensemble des parties concernées: ministères de la Femme et de la Justice, société civile, Union nationale de la femme tunisienne (Unft), Association tunisienne des femmes démocrates (Atfd), l'Association parlementaire pour la famille, la Ligue des électrices tunisiennes, l'Association voix de l'enfant, la commission de la femme à l'Instance vérité et dignité, ainsi que plusieurs experts dans ce domaine.

Ils ont, à cet égard, mis l'accent sur la nécessité de surmonter les divergences politiques et idéologiques afin de préserver la femme, l'enfant, la famille et la société tunisienne dans son ensemble de toutes les formes de violence.

Les députés avaient voté auparavant 14 autres articles du projet de loi et procédé à l'amendement des articles 226 et 227 du code pénal.

Les députés ont adopté un certain nombre d'articles jusqu'à l'amendement de l'article 227 bis du code pénal qui a obtenu l'aval de 113 députés et a été rejeté par un seul député, contre cinq abstentions.

