Tunisie: Travail foncier au menu

Les joueurs sont concentrés. Ils savent que la situation au sein du club n'est pas encore claire, mais ils se donnent à fond pour retrouver la forme dans les plus brefs délais. Le gardien Montasser Khmir et Tritar ont rejoint le groupe. Sadok Ouriemmi attend l'accord.

Un président en attente !

Pour ce qui est des renforts, tant que le président n'est pas connu officiellement, on attend encore et on est certain que Lassaâd Maâmmar a déjà en tête une liste comprenant des éléments valables et indispensables pour remplacer ceux qui ont quitté le club. Deux Africains, deux autres de l'EST, Amine Khaloui de Menzel Bourguiba ainsi que Nafaâ Jbali, qui revient au bercail, seraient, semble-t-il, dans le viseur.

La prochaine assemblée se tiendra le 3 août. Les trois précédentes n'ont abouti à rien. Une seule liste de candidats a été présentée puis retirée lorsque le rapport matériel n'a pas été approuvé. Jamais le suspense n'a duré ainsi. Les rumeurs circulent toujours. Certains noms sont cités avec insistance, mais rien n'est officiel parce que chaque candidat exige des conditions et propose une liste. Cependant, pour faire face aux désaccords, la majorité des supporters est, paraît-il, pour une liste de coalition. Attendons voir !