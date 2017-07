Tunisie: Un nouveau rendez-vous avec l'humour

Le Festival «Juste pour Rire» -- Tunisie dont la première édition avait été organisée à Hammamet, se veut un espace de «rencontre entre humoristes francophones et une occasion de booster l'image de la Tunisie comme destination touristique et culturelle», a déclaré à la TAP Mohamed Boudhina, directeur artistique du festival.

Lors de la présentation du programme du festival, vendredi soir, dans un hôtel à Sidi Bou Saïd, Boudhina a annoncé que cette deuxième édition prévoit aussi des «animations artistiques dans les petites ruelles du village touristique de Sidi Bou Saïd».

Le concert d'ouverture réunira un quintette d'humoristes composé de Nidhal Saâdi, Youssoupha Diaby, Redouane Torpille, Just Zgary et El.Lokoho. Les spectacles prendront fin le 19 août avec une comédie en deux parties de Yassine Belattar et Kader Bueno.

Yassine Bellatar, humoriste franco-marocain revient en Tunisie après deux spectacles donnés cette année, dans une version adaptée au public tunisien de son spectacle les «Ingérables», intitulée «Restez chez vous», présentée dans le cadre de l'évènement «Le fou rire 2.0».

La soirée de clôture de «Juste pour Rire» Tunisie prévue le 21 août, sera consacrée à un spectacle de groupe.

Outre le Franco-Tunisien Nidhal Saadi, le festival verra la participation des humoristes tunisiens Wajiha Jendoubi, Moez Toumi et Lotfi Abdelli. Dans un spectacle en deux parties, prévu le 13 août, fête de la femme tunisienne, Wajiha Jendoubi reprendra «3Efcha mon amour» alors que Moez Toumi interprétera «Aziza».

Lotfi Abdelli artiste pluridisciplinaire (acteur, danseur, humoriste) donnera son nouveau one man show «Abdelli show, the last year» dans lequel il dénonce avec son humour habituel les faits marquants de la Tunisie nouvelle.

Le reste de la programmation sera avec Younes et Bamby, Odah et Dako, Faudel Kaibou, D'jal, le quartette espagnol Paganini, Noman Hosni, le groupe Mec de Rue et une comédie méditerranéenne intitulée «Je t'aime à l'algérienne».

Le festival est organisé par Juste Production en partenariat avec la chaîne de radio «IFM». Le prix des billets pour tous les spectacles est fixé à 30 dinars, avec des formules spéciales pour les abonnés.

Fondé en 1983 à Montréal au Canada par Gilbert Rozon, le festival «Juste pour rire» possède des filiales en France, aux Etats-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni, en Australie et en Tunisie.

Voici le programme détaillé du festival :

11 août

Nidhal Saâdi

Youssoupha Diaby

Redouane Torpille

Just Zgary

El.Lokoho

12 août

Younès et Bamby

Odah et Dako

13 août

Wajiha Jendoubi

Je t'aime à l'algérienne

Aziza de Moez Toumi

14 août

Fauel Kaibou

15 août

D'jal

16 août

Pagagnini

17 août

Noman Hosni

Lotfi Abdelli

18 août

Vincent C

Groupe «Mec de rue»

19 août

Yassine Belattar

Kader Bueno