Tunisie: Une République souveraine à hauteur du rêve populaire

La polémique dépasse l'entendement et les accusations haineuses et sans fondement interloquent la bonne foi et désarçonnent historiens et patriotes.

La République, cet idéal populaire qui libère les hommes, instaure leur dignité, fonde la citoyenneté et proclame les droits souverains de tout un chacun, serait, chez nous, une basse duperie, un abject complot.

Les arguments fallacieux ne manquent pas, tous construits autour d'une complotite délirante. On démarre sur un désaccord historique authentique ayant opposé Salah Ben Youssef à Habib Bourguiba à propos de l'autonomie interne, pour déboucher sur une accusation de «connivence avec la France» suivie d'un dénigrement de la proclamation de la République, présentée comme «un coup d'Etat piloté par Bourguiba et sa clique».

Ladite «clique» compte dans ses rangs, en plus de la grande masse des militants destouriens, les autres composantes du mouvement national que sont l'Ugtt, le patronat et les fellahs, qui avaient remporté triomphalement, sur des listes d'union, les élections de l'Assemblée nationale constituante.

Le fait que la constituante ait été convoquée par le Bey Sidi Lamine dans le but de «doter la régence d'une constitution», rien ne pouvait s'opposer à ce que les élus du peuple, qui sont les avant-gardes révolutionnaires du mouvement national ayant libéré le pays, décident de proclamer la République en ce 25 juillet 1957 où la Tunisie avait besoin de cohérence et de détermination. Et l'Assemblée souveraine décida d'aller jusqu'au bout de la souveraineté populaire dont elle avait été investie.

Tout au long du difficile et glorieux combat pour l'indépendance, les Tunisiens se sont imprégnés des valeurs républicaines et ont assimilé les lois de la souveraineté populaire. Mais le débat à propos de la royauté a souvent été éludé comme étant prématuré.

L'arrivée au pouvoir de Moncef Bey et la lutte résolue qu'il va mener autant vis-à-vis des Français que des Allemands en faveur d'une indépendance de décision du pays a fait de lui, en l'absence de Bourguiba déporté, un véritable souverain populaire pouvant sauver le trône. Mais il sera détrôné de force et mourra en exil. Sachant que son successeur, Lamine Bey, perçu comme consentant, n'aura jamais auprès du peuple le prestige utile pour être reconnu comme le chef d'un pays nouvellement indépendant qui se reconstruit et qui mène à l'endroit de l'ancienne colonie mille batailles devant asseoir la pleine souveraineté.

Voilà pourquoi la République s'imposait et pourquoi le peuple tunisien l'a célébrée. Une République souveraine découlant des fortes aspirations à l'autodétermination qu'elle a longtemps entretenues, en faisant un rêve populaire majeur.