Tunisie: Investir dans la République

Pour beaucoup de Tunisiens, la célébration, hier, du soixantième anniversaire de la République était entachée d'un sentiment d'amertume et d'incertitude pour l'avenir, à cause principalement de la situation économique et sociale, dont le degré de gravité n'a jamais était atteint depuis l'indépendance.

En 1957, le pays avait pourtant tous les atouts en sa faveur pour construire une économie prospère favorisant une vie digne à tous ses citoyens : une population relativement réduite à un maximum de 11 millions d'habitants sur une superficie de plus de 165 mille km2, des terres agricoles étendues sur plus de la moitié de la superficie, 1300 km de côtes, une position géographique stratégique et des choix initiaux de référence pour l'éducation et la santé...

Qu'est-ce qui expliquerait, alors, cette dégringolade aux enfers, soixante ans après ? Le choix du régime républicain n'est certainement pas à remettre en cause, dans la mesure où les expériences de réussite ne manquent pas à travers le monde. Par définition, la République est un environnement où tout citoyen peut s'exprimer, exercer et avoir sa place au soleil, les citoyens devaient être égaux en droits et en devoirs et la répartition des revenus devait être équitable.

Et c'est, au fait, là, la grande défaillance, aussi bien de ceux qui ont gouverné que de ceux qui ont laissé faire, ce qui a vidé la République de son fondement en faveur d'un régime autoritaire, corrompu et pollué de favoritisme. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, s'ajoute à ce legs un grand fardeau d'endettement à la limite du soutenable et dont la complication ne se limite pas à la difficulté de gérer les finances publiques ou de lutter contre la corruption, mais s'étend amèrement aux générations futures qui doivent non seulement faire face aux défis de leur époque, mais aussi payer pour le passé peu glorieux de leurs ascendants... Faut-il donc renoncer à la République ? Non ! Bien au contraire, il faudra rétablir les fondamentaux de la République, dont notamment les droits et les libertés, l'égalité des chances et l'inclusion citoyenne de tous les Tunisiens.

La prospérité économique devrait suivre par la suite, à condition, bien évidemment, d'une prise de conscience générale en faveur d'un vrai régime républicain doublé d'une farouche défense de ses intérêts à l'international, dans un contexte où la négociation joue beaucoup pour l'avenir d'un pays.