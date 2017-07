Tunisie: Des joueurs en mal d'inspiration !

L'équipe de Naft Al Wasat a utilisé une vieille ruse : jouer le bloc bas et opérer par des contres rapides quand l'occasion se présentait.

Face à un adversaire qui a créé le surnombre dans sa zone de réparation, Taha Yassine Khénissi et ses camarades ont eu du mal à se frayer un chemin à l'approche des 30 derniers mètres.

Et même quand ils avaient réussi à pénétrer dans la zone de réparation adverse, Ben Youssef, Badri et Khénissi ont eu un mal fou à faire grand-chose de la dernière passe. C'est que la formation irakienne a si bien verrouillé sa défense que la domination « sang et or » fut stérile, notamment durant la première période de jeu.

Une compétition prise très au sérieux, mais...

D'entrée, Faouzi Benzarti a aligné sa formation type alors que d'autres entraîneurs ont choisi d'aborder la Coupe arabe avec les réservistes. Le technicien « sang et or », qui avait déclaré avant le départ de Tunis qu'il allait en Egypte pour remporter le trophée arabe, a joué son va-tout et pris très au sérieux son premier adversaire du tournoi.

Dès le départ, Benzarti a opté pour l'attaque à outrance et les occasions n'ont pas tardé à venir. Sauf que, malgré leur détermination, un ratage monstre a accompagné les multiples tentatives des attaquants « sang et or ».

Pourtant, l'attaque espérantiste s'est montrée très dangereuse, notamment sur les couloirs. Les latéraux, Mbarki et Chammam, ont fait des montées régulières et même livré des passes décisives à Khénissi et Ben Youssef. Quant à Badri, il s'est montré particulièrement dangereux. Sauf qu'à chaque tentative, le finish a fait terriblement défaut aux attaquants « sang et or ».

La tête et les jambes ne répondent pas...

Il est vrai que les Irakiens ont fermé les issues et ont su se montrer particulièrement dangereux durant la seconde période de jeu, avec en prime un but régulier refusé par l'arbitre assistant, mais si les Espérantistes se sont trouvés en difficulté pendant plus de quatre-vingts minutes de jeu, c'est à cause de leur manque d'inspiration. C'est que la tête et les jambes ne répondaient pas à cause de la fatigue qui a gagné les esprits et un physique à bout de souffle.

Et même Saâd Bguir, incorporé à la 55', n'a pas apporté suffisamment de profondeur dans le jeu offensif.

Il est clair que certains joueurs-cadres sont lessivés. C'est pourquoi ils étaient en mal d'inspiration face à une modeste formation irakienne. Heureusement que l'expérience de Yassine Khénissi, servi sur un plateau par Maher Sghaier, incorporé en cours de jeu, s'est avérée décisive pour débloquer la situation.

Bref, Faouzi Benzarti devra faire tourner davantage son effectif pour que ses joueurs n'atteignent pas le stade de la saturation alors que le championnat de Tunisie et les quarts de finale de la Ligue des champions pointent à l'horizon.